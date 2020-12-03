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土地只租不售 嘉義縣辦台灣燈會後台糖地荒廢招商卡關

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府2年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區土地，燈會結束，空地閒置荒蕪，長滿雜草。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府2年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區土地，燈會結束，空地閒置荒蕪，長滿雜草。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府2年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區共36.77公頃土地，砸7.5億元舉辦24天燈會，吸引逾千萬遊客，燈會結束，台糖看好當地具商業觀光發展潛力，招商開發，因土地只租不售，開發商興趣缺缺，至今空地閒置荒蕪，長滿雜草，阻礙發展進步，地方人士失望。

「自己的市自己救！ 」當地太保市長黃榮利說，嘉168線旁縣治二期特定區，將自辦市地重劃開發招商，台糖地只租不售政策不變，將成為阻礙發展絆腳石，因租地無產權設定，銀行融資成數不高，且以土地市價換算租金，高於銀行利率。

黃榮利建議台糖彈性調整「只租不售」政策，針對縣治及高鐵特定區屬蛋黃區的都市計畫土地，以公開標售方法招商開發土地，相信會吸引各地建商及財團投資開發，如此，才能創造地方、台糖、縣民三贏，否則空地閒置荒蕪，造成台糖每年繳交龐大地價稅，管理土地負擔，無法活化資產，阻礙地方發展進步，縣民無法受惠的三輸。

台糖雲嘉區處經理張西德說，嘉縣治及高鐵特區60公頃土地，台糖每年繳交8千萬元地價稅，負擔沉重，歡迎企業及土地開發商接洽，參照桃園高鐵特區開發，台糖國有地只租不售政策，為讓政府擁有土地資產，以免出售被批賤賣國土，將來政府需用地將無籌碼，招商出租土地，業者可設定地上權取得融資。

縣府說，燈會場地屬商業區，縣府積極接洽招商，找知名企業投資開發，土地產權屬台糖，台糖身為國營事業，帶動經濟發展責無旁貸，應主動積極招商開發。

嘉義縣政府2年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區土地，燈會結束，空地閒置荒蕪，長滿雜草。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府2年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區土地，燈會結束，空地閒置荒蕪，長滿雜草。記者魯永明／攝影

台灣燈會 高鐵 天燈

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