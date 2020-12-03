中職富邦進駐嘉義市 蔡承儒：一、二軍都會安排比賽

中職富邦悍明年將以嘉義市作為訓練基地，領隊蔡承儒表示，一軍還是會在新莊為主，但會在這裡安排二軍例行賽，甚至一軍的自辦熱身賽，尤其嘉義市立棒球場全面翻新等，看球很舒適，中長期會希望主、副球場加上宿舍等，規畫更完整的訓練基地。

嘉義市長黃敏惠今天在市府大樓與蔡承儒簽訂合作協定，總教練洪一中、外野手高國輝和市府教育處長林立生等人都到場見證，也表揚今年奪得109學年度全國軟式棒球聯賽冠軍的嘉義市民生國中棒球隊，蔡承儒一上台致詞也馬上恭喜嘉義市得到最幸福城市，希望透過棒球，一同提升城市經濟和觀光。

蔡承儒說，富邦經營球隊邁入第五年，一直尋找適合球隊訓練的地方，得知嘉義市立棒球場翻新，就趕緊來拜會市長，到市立棒球場參觀，包含紅土、草皮、排水、投打練習室、防護室等都翻新，觀眾席也有杯架座椅和LED面板螢幕，未來春訓和秋訓、自辦熱身賽都可以在這裡，球迷可以舒適看球外，還可順便去附近觀光消費。

蔡承儒說，目前正積極洽談副球場的部分，希望不要離嘉義市太遠，也與市府持續洽談，中長期會希望主、副球場和重訓空間等，但需要比較大的用地，交通環境也要方便。

洪一中說，以前帶球隊到日本，都很羨慕日本球員有這麼好的場地，現在球隊也搬到最幸福的城市，不過球隊上下有一百人，目前場地還算有點吃緊，希望市府多多協助，去年富邦差一點就可打入總冠軍賽，會再努力做訓練，一個球隊要強每個環節都要做好，訓練場地完備也是很重要元素，富邦會繼續努力，明年能夠拿到第一名。