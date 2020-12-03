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20年歌聲實踐夢想 被視消失的西拉雅語音樂會站上舞台

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅族萬正雄長老自創的竹鼓樂器。記者吳淑玲／攝影
西拉雅族萬正雄長老自創的竹鼓樂器。記者吳淑玲／攝影

曾被視台南銷聲匿跡的西拉雅語，歷經20年的努力，12月5日下午2點30分將在台南大學舉辦售票音樂會，以歌唱的方式重新站上台灣的舞台，台南市西拉雅文化協會成立的Onini竹音合唱團，20年以復育西拉雅語言，不斷地向世人獻聲，揉合自身的文化風格，以多樣的歌曲形式展現西拉雅多樣的可能性，並結合西拉雅部落學校新化口埤實驗小學一起上台，以西拉雅語樂曲，向觀眾傳達「我們在」的信息。

西拉雅文化協會表示，1997年音樂劇「平埔的另一扇窗」，是Onini誕生與行動的開始，20年來Onini活動在各地的大小舞台上，這次音樂會公演延續Onini年來存在的價值，演唱會以西拉雅語為主，涵蓋台語、英語、菲律賓語、日本語等多首傳達對文化、土地、生態變遷的關懷。音樂會同時邀請口埤實小合唱團及點心擔合唱團聯演。

就像小Onini一般的口埤實小合唱團，將以「𨑨迌」的主題展演西拉雅新港社民歌古謠，精選民歌的來源地，包含岡子林、五甲勢、九層嶺，左鎮，口埤上水崎，流傳了從當地耆老羅德山、葛瑞拱到萬正雄傳唱自鄂朝來迄今的「四方歌（東西南北）Holakkima」，以及「Holakkima快樂聚會」三首組曲，由萬鴛鴦，穆秀盆，穆振益流傳，萬淑娟採錄而來。

也有1930年鄂朝來留下的聲音，由日本學者淺井惠倫採錄，資料來源為「日本東京外國語大學亞洲非洲言語文化研究所 授權國立臺灣歷史博物館提供」的身體五官歌。點心擔合唱團將獻唱應景的聖誕音樂及西拉雅之歌，三個合唱團將聯合演唱「像天空之星」。

老中青的OniniI跨越三代組成是一大特色，有獲得金曲獎傳藝類入圍提名最佳歌手、最佳作曲、作詞，有金鐘獎入圍攝影獎的西拉雅追鷹人萬俊明，也有獲得台南文化獎殊榮的萬正雄長老。及萬益嘉創作〈Mururaw ta Buvukin群山歡唱〉入圍傳藝金曲獎最佳作曲。

Onini是西拉雅語「聲音（oni）」一詞的複數型態，今年6月3日出版「Mururawa Siraya 西拉雅在唱歌」 專輯，期盼「音樂」超越語言，讓人們都能看見、聽見：活著的西拉雅正在唱歌。

台南市西拉雅onini竹音合唱團成軍20年，首度舉辦售票音樂會。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅onini竹音合唱團成軍20年，首度舉辦售票音樂會。記者吳淑玲／攝影
台南市西拉雅onini竹音合唱團成軍20年，首度舉辦售票音樂會。記者吳淑玲／攝影
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台南市西拉雅onini竹音合唱團成軍20年，首度舉辦售票音樂會。記者吳淑玲／攝影
78歲的西拉雅萬正雄長老領軍口埤實驗小學合唱團共同演唱西拉雅歌曲。記者吳淑玲／攝影
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