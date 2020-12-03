20年歌聲實踐夢想 被視消失的西拉雅語音樂會站上舞台

曾被視台南銷聲匿跡的西拉雅語，歷經20年的努力，12月5日下午2點30分將在台南大學舉辦售票音樂會，以歌唱的方式重新站上台灣的舞台，台南市西拉雅文化協會成立的Onini竹音合唱團，20年以復育西拉雅語言，不斷地向世人獻聲，揉合自身的文化風格，以多樣的歌曲形式展現西拉雅多樣的可能性，並結合西拉雅部落學校新化口埤實驗小學一起上台，以西拉雅語樂曲，向觀眾傳達「我們在」的信息。

西拉雅文化協會表示，1997年音樂劇「平埔的另一扇窗」，是Onini誕生與行動的開始，20年來Onini活動在各地的大小舞台上，這次音樂會公演延續Onini年來存在的價值，演唱會以西拉雅語為主，涵蓋台語、英語、菲律賓語、日本語等多首傳達對文化、土地、生態變遷的關懷。音樂會同時邀請口埤實小合唱團及點心擔合唱團聯演。

就像小Onini一般的口埤實小合唱團，將以「𨑨迌」的主題展演西拉雅新港社民歌古謠，精選民歌的來源地，包含岡子林、五甲勢、九層嶺，左鎮，口埤上水崎，流傳了從當地耆老羅德山、葛瑞拱到萬正雄傳唱自鄂朝來迄今的「四方歌（東西南北）Holakkima」，以及「Holakkima快樂聚會」三首組曲，由萬鴛鴦，穆秀盆，穆振益流傳，萬淑娟採錄而來。

也有1930年鄂朝來留下的聲音，由日本學者淺井惠倫採錄，資料來源為「日本東京外國語大學亞洲非洲言語文化研究所 授權國立臺灣歷史博物館提供」的身體五官歌。點心擔合唱團將獻唱應景的聖誕音樂及西拉雅之歌，三個合唱團將聯合演唱「像天空之星」。

老中青的OniniI跨越三代組成是一大特色，有獲得金曲獎傳藝類入圍提名最佳歌手、最佳作曲、作詞，有金鐘獎入圍攝影獎的西拉雅追鷹人萬俊明，也有獲得台南文化獎殊榮的萬正雄長老。及萬益嘉創作〈Mururaw ta Buvukin群山歡唱〉入圍傳藝金曲獎最佳作曲。