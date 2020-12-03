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照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南六董事長黃清山回饋家鄉，在台南六甲祖厝旁蓋共餐廚房今天動工。圖／六甲區公所提供
南六董事長黃清山回饋家鄉，在台南六甲祖厝旁蓋共餐廚房今天動工。圖／六甲區公所提供

口罩國家隊南六企業公司董事長黃清山10年來委請自助餐店製作便當，提供故鄉台南市六甲區和鄰近弱勢長輩的午、晚餐，為了讓長輩們吃的更健康，黃清山決定斥資2500萬元自建中央廚房共餐。

中央廚房由南六慈善基金會獨資興建，目前建築執造已獲准，今天12月3日動土，黃清山因公務無法出席，由兒子黃任聰代表，共餐廚房由許英毅建築師設計、昌論營造公司建造，預定地位於七甲里祖厝旁，回饋故鄉的義舉更具意義。

身兼南六慈善基金會總幹事的七甲里長蔡淵湶說，董事長黃清山交代建築師及營造廠要儘快完工，預計明年8月或9月完工，未來中央廚房營運將聘請專業廚工及送餐服務員，並擴大服務到鄰近區里，照顧鄉里的用心實在令人感動。

南六慈善基金會為幫助本區弱勢民眾營養照顧、讓長輩們走出家裡開心共餐、增進人際互動，使長者生活的更加健康長壽，達到在地老化的目的、子女在外工作亦可免於擔憂。10年來提供便當並自聘送餐員，不畏風雨每日將餐點送到弱勢長者住家；

六甲區長陳啓榮表示，黃清山出生台南六甲小農，努力打拚成為不織布龍頭，在新冠肺炎疫情更成為國家口罩隊，企業取名南六是不忘本，也是家鄉人的驕傲，他延襲慈善心成立南六慈善基金會，為老人送餐計畫持續10多年不間斷，也自掏腰包舉辦歲末送暖餐會，讓弱勢家庭「吃澎派」歡喜過年，對地方慈善和藝文工作推動更是不遺餘力。

六甲區公所表示，根據《哈佛商業評論》統計，黃清山董事長今年入選台灣CEO100強、排名56；今年疫情期間，口罩商機大增，黃清山董事長將所獲得的部分盈餘捐助基金會、用於建立長者食堂，是名符其實的慈善與營運兼顧的CEO。

南六共餐廚房設計圖。圖／黃淵湶提供
南六共餐廚房設計圖。圖／黃淵湶提供

口罩 建築 疫情

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