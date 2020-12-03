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虎爺神界萌代表 台南擲杯大賽可請浮雕回家

中央社 / 台南3日電

「虎爺」多被供奉在道教廟宇神壇下方，近年來因出現「炸雞拜虎爺」風潮，讓虎爺知名度大增，被形容是「神界萌代表」，台南更將舉辦擲杯大賽，優勝者還能將虎爺浮雕請回家。

台南古城聯合工作室以虎爺特色信仰為發想，將和中西區公所、大埔福德祠合辦「百虎百福府城虎城福城」寺廟文化系列活動，推出虎爺踩街「巡田水」、擲杯祈求虎爺藝術浮雕與香包、彩繪、捏陶、講古吃麵線、版拓與絹印體驗等多樣活動。

中西區公所人員今天表示，系列活動12日開跑，屆時將由小學生抬轎繞行大埔福德祠六合境；29日是重頭戲，現場開放報名虎爺擲杯大賽，允杯數最高的5人，將可請回虎爺浮雕。

虎爺相傳有咬錢招財、驅邪除煞、庇佑孩童之能，台南古城聯合工作室指出，虎爺擁有勇猛威嚴、卻又不失活潑俏皮的動物神格化形象，堪稱「神界萌代表」。

台南文化界人士則說，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞的神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增。還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子的腮線炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，也讓虎爺開始受到關注。台南市北區興濟宮的虎爺，就被供奉在供桌上享受人間煙火，不同於一般廟宇的虎爺多被供奉在神壇下方。

大埔 信仰

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