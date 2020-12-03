台南捷運未來觸及南科、新營 系統評估明年中出爐

六都僅剩台南未有捷運，台南市政府原屬意採高架單軌系統，但考量擁有技術的廠商不多、後續維修問題等，重新將自駕、單軌、輕軌等各系統納入評估，詳細報告預計明年中出爐。繼優先路網已展開各項研究，市府也計畫二期、遠期路線觸及南科、新營，整體路網規畫已進入期末審查，本月將報交通部審議備查。

交通局指出，台南捷運符合通勤、就學、就醫、觀光需求，可支應中運量系統，以府城、南科、新營、佳里4大都會核心作為軸帶，達到平衡城鄉發展的願景。因台南地小、路幅不寬、交通密集，市府原擬採高架單軌系統，但目前使用國家及擁有技術的廠商不多，後續維修恐受限，交通部則傾向輕軌，扶持在地產業，另自駕施工期短、造價成本低，又符合國家產業政策，各系統都將列評估。

優先路網包括第一期藍線、綠線、紅線及第一期藍線延伸線等4條路線，都已獲前瞻核定補助規畫，其中，進展最快的第一期藍線，北起大橋站，經中華東路、東門路，再到仁德轉運站，目前已進入綜合規畫期中階段。

綠線原先規畫東起平實轉運站，經小東路、北門路、台南火車站、成功路、西門路、永華路、安億轉運站，但因行經舊城區，居民有疑慮，為目前爭議最大的路線，市府現進行可行性研究修正。紅線從大同路、中華東路口，沿台1線到高雄捷運大湖站。藍線延伸則從仁德轉運站到歸仁、關廟，另有支線到高鐵台南站。

二期路網目前初步規畫有4條線，棕線為健康路轉中華西路，沿台19線到安南區；深綠線為高鐵站沿台39線到南科；黃線從善化火車站到南科、安南區接北區和緯路；綠線延伸為平實轉運站到永康永大路。遠期路網部分，大新營地區有紫線，淡藍線接到佳里都會區，紅線延伸到新化，綠線往南至南區。