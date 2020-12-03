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草間彌生在嘉義？ 被貼滿防疫貼紙 文化局幽默回應
有網友在發現嘉義市文化局大門銜牌，被貼上百個五顏六色的圓點貼紙，因文化局銜牌頓時變得繽紛，許多網友直呼「反而更好看」，還有人說是「草間彌生在嘉義」，文化局今表示，這些小圓貼紙都是進出局內量體溫後的識別貼紙，會定期清理，雖然不鼓勵民眾亂貼，但的確成為「疫情下的一道風景」，美學在每個嘉義人心中。
文化局大門穿堂、雕塑不定時都有被貼上圓點貼紙，有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文指，這真的不好⋯希望大家不要破壞公物，我傻眼問志工為何不改善？志工回，他們一直貼 我們沒空一直撕」。
未料許多網友沒譴責亂貼行為，反而說「蠻可愛的」、「只有我覺得這樣才是好看的嗎？」、「我聯想到很貴的日本藝術家草間彌生」等語。
文化局表示，有關網友發現文化局LOGO上因為防疫小圓貼呈現的意外美好，嘉義市喜好藝文的人口眾多，為守護人民健康並兼顧貼近藝文的需求，進入場館必須留下聯繫資料，同時量測體溫，因此以小圓貼作為識別貼紙。不以在手背或皮膚「蓋章」的方式，是因為皮膚接觸較有防疫感染的疑慮，因此全台公共區域均採用小圓貼紙方式辨別。
文化局說，其實年中疫情逐漸趨緩，即發現民眾發揮創意，把小圓貼在文化局的LOGO處，發現後，局內清潔人員就持續定期清理。
文化局表示，從比較輕鬆的角度來看，這也顯現畫都嘉義市、美學基因深藏在每位市民心中，用彩色的小圓貼、集體創作出「疫」外的風景，也是疫情壓抑之下的小抒發。但也呼籲民眾，因為小貼紙含背膠，清理不易，還是期盼民眾可以發揮公德心，將小圓貼妥善丟棄。
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