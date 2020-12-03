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農業紮根！台南新化青農聯誼會成立 小學生義賣竹編燈

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市青農聯誼會新化區分會今天舉行成立大會，目前有27名成員。記者吳淑玲／攝影
台南市青農聯誼會新化區分會今天舉行成立大會，目前有27名成員。記者吳淑玲／攝影

「臺南市青農聯誼會新化區分會」今天在新化區農會舉行成立大會，由葉俊明出任會長，凝聚青年農民的向心力，因青年農民來自四面八方，會員不藏私共享來自不同領域的栽培管理技術及資訊相互學習，縮短從農一開始的摸索時間。

政院農委會定義青年農民為18至45歲對於剛投入農業農民，一開始常因生產、銷售等因素致使收入不穩定，甚至進而造成離農。

成立聯誼會互相交流技術，當生產經驗駕輕就熟，所種植的農產能穩定供貨，再透過各種展售活動、農會產業文化活動、網路行銷等管道擴展青農農產品的能見度，讓青年農民朝「青農返鄉，百萬年薪」的目標邁進。

今天並辦理「新化區農會三部門聯合成果展」，以動態市集展售、義賣活動方式讓參與，民眾可以從實際活動中體驗農村文化與農業魅力。

其中四健會結合大新國小進行「竹的世界作業組」,課程中安排竹藝課程，會員體驗竹編傳統文化技藝並在活動中協助會員將課程中所完成竹編作品，有耶誕老公公竹燈等進行行銷義賣活動，所得捐助伊甸基金會做公益，回饋社會。

除了青農與四健會，還有家政班農業推廣志工也發揮巧手，縫製各式功用的手作品並準備在地特色美食竹筍飯，進行愛心義賣，拉近民眾與農會家政組織的距離同時活動所得一樣捐助公益團體。

台南市新化區農會四健會與大新國小學生合作，舉行竹編燈成果義賣。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區農會四健會與大新國小學生合作，舉行竹編燈成果義賣。記者吳淑玲／攝影
台南市青農聯誼會新化區分會今天舉行成立大會，農會四健會及家政班也舉行成果義賣。記者吳淑玲／攝影
台南市青農聯誼會新化區分會今天舉行成立大會，農會四健會及家政班也舉行成果義賣。記者吳淑玲／攝影
新化區農會家政班舉行義賣。記者吳淑玲／攝影
新化區農會家政班舉行義賣。記者吳淑玲／攝影

農民 青農 農會

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