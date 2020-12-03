台南PM2.5濃度6年改善24% 多管齊下讓空品更好

台南市致力於空氣品質改善，PM2.5濃度逐年降低，經統計近6年來改善幅度約24%。其中二氧化硫年平均濃2.97 ppb下降至2.37 ppb，一氧化碳由1.23 ppm降至0.99 ppm。

南市環保局表示，PM是指漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，為秋冬空品不良期間常見汙染物。PM2.5來源包含人為活動及自然界產出，人為活動如燃燒石化燃料、工廠排放或交通工具廢氣等，自然界產出如沙塵暴等。PM2.5若經由呼吸道吸入，將會深入支氣管、肺泡或血管中，對呼吸和心血管系統造成傷害，對健康之影響不容忽視。

二氧化硫會刺激人體呼吸系統及眼睛，造成咳嗽、呼吸短促、氣管炎等。台南市輔導工廠將鍋爐燃料，改用天然氣，以減少二氧化硫，近6年來年平均濃度由2.97 ppb下降至2.37 ppb。

吸入一氧化碳會使人感到頭痛、暈眩及疲倦。南市環保局鼓勵汰換老舊車輛以減少一氧化碳排放，一氧化碳由1.23 ppm降至0.99 ppm。

臭氧，可以自然生成，也可以經由人工合成。汽車廢氣、家用和辦公室設備也會對空氣釋放臭氧，吸入過量，會影響人體呼吸系統。近6年來已由110.3 ppb降至96.5 ppb。

秋冬為空品不良時期，民眾外出前可先上環保局網站(https://web. tainan.gov.tw/epb)查詢空氣品質指標 (AQI)與各級指標之健康影響及活動建議，或用手機下載環保署環境即時通APP隨時掌握空氣品質狀況。