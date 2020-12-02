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鹽水分駐所人事布達 新任所長各界觀禮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營警分局長斯儀仙（中）主持人事布達交接典禮，鹽水分駐所所長由吳俊祥（右一）接任。圖／警方提供
台南市新營警分局長斯儀仙（中）主持人事布達交接典禮，鹽水分駐所所長由吳俊祥（右一）接任。圖／警方提供

台南市新營警分局今舉行鹽水分駐所卸、新任所長布達交接典禮，由分局長斯儀仙主持，市長夫人劉育菁、轄區市議員、義警、民防、守望相助隊等協勤民力、里長、警友站等地方士紳到場觀禮。

新營警分局說，新任鹽水分駐所所長吳俊祥，自第六分局鹽埕派出所所長調任，內、外勤經驗相當豐富，本次調任鹽水分駐所所長職務，希望藉由其長才，為轄區治安及交通盡一份心力。

卸任所長曹俊宏，104年1月調任本分局鹽水分駐所所長職務，迄今已5年11月，於所長任內，歷經6次鹽水蜂炮月津港燈節等大型勤務，對於維護社會治安及改善交通秩序，均有優異成績，使轄內居民對警察更加信賴與肯定。這次調任市警局保安警察第一中隊中隊長。

斯儀仙致詞時，期許新任的吳俊祥所長持續維護轄區治安、交通及為民服務一貫熱忱，繼續為地方貢獻心力，共負維護治安重責。

警察 月津港 鹽水蜂炮

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