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連月火警頻傳 雲林縣府投入千萬強化公有掩埋場設施
雲林縣近月發生多起垃圾場、資源回收場火警，縣長張麗善今天下午邀集專家學者及消防局至虎尾清潔隊公有掩埋場進行體檢，除檢視各項營運管理項目及消防設施，也評估各掩埋場缺失及改善精進方案。
斗六竹圍大橋下廢棄物堆置場9月下旬發生火警，當日深夜江厝回收場傳出火災，上周六林內鄉清潔隊垃圾場因清潔隊員燃燒廢棄物，一把大火不慎波及車棚而燒毀7部垃圾車、資源回收車及挖土機，昨夜斗六一處私人回收場又傳火警，引起縣府高度重視。
張麗善表示，環保局自去年度起，每年會同消防局針對轄內回收業者執行消防安全檢查並輔導改善工作，轄內共有16家回收業者屬消防法規列管單位，今年度已輔導全數完成改善工作，其餘未屬消防法列管單位也全數輔導設置滅火設備。
張麗善指出，縣府除將持續嚴格督導各掩埋場改善缺失，也結合環境管理系統PDCA概念建立掩埋場精進措施，經由規畫、實施、檢查及改善等動態循環程序中，檢視及精進各掩埋場整體改善管理；環保局也向環保署爭取各公所掩埋場1500多萬元改善經費，透過此次通盤檢視，強化掩埋場硬體設施，防止火警事故再發生。
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