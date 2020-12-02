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「幸福嘉義市」全台咖啡館密度次高 12日辦咖啡文化節
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義市觀光協會，本月12日至13日邀請嘉義咖啡業者，在嘉義市北門驛辦「嘉義國際咖啡文化節＆遇見好咖市集」，不僅要分享香醇「阿里山咖啡」，林鐵處當天還推「檜來嘉驛」檜木列車，民眾可在嘉義車站購票乘車體驗。
外交部雲嘉南辦事處主任兼副處長郭炳宏、嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬，阿管處長馬惠達，今天都出席「嘉義國際咖啡文化節」記者會，觀光協會理事長許賢哲指出，嘉義市剛獲全台幸福城市第1名，但多數人不知道，依照人口比例，嘉義市是全台咖啡館密度，僅次於臺北市的城市，城市充滿咖啡香，歡迎大家來嘉義喝好咖啡。
阿里山管理處處長馬惠達表示，阿里山高山茶聞名世界的，阿里山咖啡近年在咖啡豆評鑑比賽也屢獲佳績，阿管處為推動阿里山咖啡觀光，這次邀集相關業者在北門驛辦咖啡市集，希望以「精緻、深度、小眾」方式，邀請大家來嘉義喝好咖啡，上山暢遊阿里山咖啡莊園生態。
許賢哲表示，近年來喝咖啡已成臺灣人生活一部分，阿里山咖啡原豆多次得獎，阿里山已成為咖啡知名產區，這次將邀請，國產精品咖啡豆評鑑頭等獎「優遊吧斯瑪翠咖啡莊園」，金質獎「山坡咖啡李南輝」等單位到場，當天還有咖啡拉花免費體驗、吉他音樂會演出。
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