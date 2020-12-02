家長會捐500個防狼器 台南玉井警邀國中女生合拍片宣導

台南市玉井警分局拍攝微電影「隨身防狼器 校園安全無死角」宣導校園安全，邀請玉井國中學生參與演出，並以玉井國中為例，對於校園周遭治安熱點，與學校校長、家長會代表等人，就學生上、下學安全擬訂防制對策，獲得玉井國中家長會認同，並熱心贊助500個防狼器給校內學生使用，藉由防狼器示警功能，強化校園周邊安全。

台南玉井分局為增強校園安全工作，保障學子們安全，今天召開「校園安全防制工作座談會」，邀請所轄玉井、楠西、南化等三區公所、市議員周奕齊及立法委員郭國文等代表參加外，並邀請轄區國小、國中、高職等12所學校校長及家長會代表一同與會出席，對校園安全議題提出專案工作。

玉井分局長許敏能表示，在女大生命案發生第一時間，分局立即與學校警衛、保全結合加強校園巡邏密度，並成立橫向聯繫「玉井警校園安全通報網」LINE網路群族。除由各派出（分駐）所專責人員到各學校全面檢測校園安全死角、附近周邊監視器、路燈照明設備等，並在安全上不足部分報請相關單位優先增設。此外，另請區公所清查通報其他有暴力傾向或心理及精神疾病民眾資料，配合掌握校園周邊潛在可能犯罪嫌疑人，予以查訪、約制，以防止發生憾事。