路燈不亮民眾憂成治安死角 鎮公所急借民生用電搶修

今年十月，台南長榮大學發生女學生因路燈昏暗，慘遭殺害的事件，路燈問題備受關注；日前有民眾發現嘉義縣大林鎮中正路和台一線大林路段上的路燈有閃爍甚至熄滅的情形，憂心晚間照明不夠，恐頻生交通意外或成為治安死角。

大林鎮公所自民國100年起開放企業和民眾認捐路燈，住戶憂心，懷疑捐款者未繳電費，致遭台電斷電；鎮公所也解釋，捐款僅作補助用，鎮公所會將餘額繳清，絕對不允許斷電的情形發生。

大林鎮公所自民國100年起，開放民眾和企業以一年1000元認捐路燈，協助負擔公所電力，目前大林鎮共有近千盞鐵桿路燈上貼有認捐民眾的姓名，也成為大林當地一大特色。

大林鎮路燈公園管理所所長簡嘉彬也坦承一年1000元的捐款遠遠不夠支付路燈每年的電費，但路燈是民生必需，也是鎮公所列管的重點項目，不足的部分將由公所負擔，絕對不會縮減經費，讓其成為治安死角，請民眾不必擔心。

簡嘉彬也解釋，近期公路總局在台一線上施做中央分隔島加高工程，疑似工人在切割水泥塊時，壓到線路，才會導致路燈不亮，日前已經請包商改善，但包商技術水準不夠，僅用膠帶綑綁線路，才會導致路燈閃爍，今天晚間也會同廠商現場勘驗。