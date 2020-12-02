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歲末年終 嘉義縣府匯集7個團體愛心捐邊緣戶澎湃年菜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供

嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會，縣長翁章梁感謝九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會等捐贈單位，支持度年菜送暖活動，讓貧窮邊緣戶年節感受社會各界滿滿的愛心，明年2月8日發送到弱勢家庭家中。

「年菜送暖．溫馨我嘉」發送愛心年菜活動，102年開辦至今邁入第9年，受贈家庭不僅能收到1份4道菜、價值1千元應景年菜，還有2包年節紅包，讓貧窮邊緣戶家庭好過年、過好年。

明年春節年菜，包括九華山地藏庵等7個愛心團體共捐贈1千5百份年菜（每份1千元），以及每戶8百元紅包，各宮廟考量受助家庭過往的6道年菜可能保存不易，改為4道菜，但各愛心不打折，年節紅包由300元提高至800元。

嘉邑行善團愛心加碼捐贈，從去年每戶5百元紅包提高為6百元，愛心年菜捐贈經費共371萬元；記者會邀請捐贈單位、與會人員及縣府同仁試吃票選，會後將選出1家作為年菜送暖活動合作廠商。

社會局長蕭英成說，愛心年菜將由縣長親率縣府科長及同仁擔任1日志工，明年2月8日發送到弱勢家庭家中，親送過程如發現社區有需要關懷的個案，會回報縣府，社會局提供協助及資源轉介。

嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供
嘉義縣政府匯集7個團體愛心捐贈邊緣戶年菜，上午在縣府舉辦年菜票選暨捐贈記者會。圖／縣府提供

年菜 愛心 紅包

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