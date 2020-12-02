影／台南歷史街區新玩法 鬼怪神奇都在「府城奇聞錄」

由台南社區大學、台南塾、三知餘文化結合歷史街區信義街店家、民宿，以老街故事為主軸，設計實境遊戲「府城奇聞錄」，遊客只需1支手機就能闖關並認識老街特色與文化，5日開放遊玩，明年串聯更多景點，讓台南老街更好玩且玩出智慧與趣味。

台南社大校長林朝成說，以往所呈現的是走讀或講座，實境遊戲是走讀的延伸，學員可以藉由遊戲包進行學習活動。台南塾塾長羅士哲強調，「不框限在遊戲層次，遊戲是在傳達教育理念，重點是如何讓觀光客、小朋友都能藉由遊戲去理解信義街的文史與故事。」

府城奇聞錄是講述主角小凡，藉由一本日記去尋找奶奶失蹤的線索，卻被捲入一場由神、怪間爭鬥的風波。遊戲的方式跟以往的實境遊戲不大相同，負責遊戲程式的三知餘文化張雅婷表示，府城奇聞錄結合手機和遊戲包，在遊戲包內會有遊戲程式的QR.code，玩家只需利用手機掃描，就能閱讀手機上的文本故事，藉由遊戲包內的地圖，探索信義街，只要解開遊戲上的謎題，就能前往下一個關卡。

遊戲中的場景和謎題線索都與信義街息息相關，如集福宮、代天府、屎溝墘客廳、老古石渡等都將整條信義街濃縮在遊戲內容。民宿屎溝墘客廳的老闆蔡宗昇表示，這是認識信義街的新方法，結合有趣的故事，可讓更多人來逛老街。

兌悅里長張友馨說，遊戲文本、遊戲關卡上都參考居民的意見，讓遊戲內容更在地，明年南吼音樂季會在信義街辦理，或許可以結合實境遊戲的方式，讓更多人理解信義街的歷史。