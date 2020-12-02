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「5分鐘可上一道菜」 黃偉哲太太力薦下營鵝肉分切加工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝

台南市長夫人劉育菁今天出席下營區田媽媽鵝鄉園餐廳開發鵝肉分切、鵝肉加工品發表會時，強調是上班女性的一大福音，5分鐘就可以上一道菜，包括冬令進補等多樣化的小包料理，是值得加以推廣的鵝肉佳餚，劉育菁還當場露一手料理一道「炒沙茶鵝柳」。

劉育菁表示，鵝肉規格相較於其他禽肉為大，普遍用於家庭料理上更為不便，進而影響消費者選購並自行料理，同時消費型態和家庭結構改變，多數民眾多選擇外食鵝肉料理，分切後很方便在家料理。

下營區長李宗翰表示，農業局輔導台南市休閒農業發展協會與下營田媽媽鵝鄉園餐廳合作，以強化鵝肉的分切、加工運用為理念，研發多項生鮮鵝肉及加工料理包產品，其目的就是希望提供鵝肉的料理便利性，讓民眾在家也能輕鬆做、安心吃。

下營田媽媽鵝鄉園餐廳負責人顏雍哲說，開發鵝肉分切、鵝肉加工品，包含「分切鵝肉塊」、「去骨鵝柳」、「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」等5樣產品，其中「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」屬熟食冷凍料理包，2人份的份量或是喜歡自行料理的民眾選購品嚐，支持在地國產鵝肉。

為了教導消費者如何運用料理出美味的鵝肉佳餚，更以這次的生鮮鵝肉分切品，如「分切鵝肉塊」、「去骨鵝柳」製作出20樣鵝肉料理，印製出精美的料理食譜分享給民眾。；推出鵝肉新產品優惠價一組5樣產品加一本精美食譜，原價1040元優惠價850元，12月2日至5日至3天限量50組，臉書搜尋「下營田媽媽鵝鄉園餐廳」填Google表單訂購，優惠50組售完為止。

台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）大力推薦鵝肉分切及加工料理。記者吳淑玲／翻攝

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