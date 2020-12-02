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芒果故鄉！台南玉井山區浪漫聖誕樹5日點燈加市集登場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井區公所動員「小牛救災車隊」遊行宣導也傳達福音。圖／玉井區公所提供
台南玉井區公所動員「小牛救災車隊」遊行宣導也傳達福音。圖／玉井區公所提供

台南市玉井區公所「2020台南市耶誕跨年系列活動」，12月5日（星期六）晚上7點在玉井區公所旁圓環廣場舉行「點燈」，當天3點30分假日市場開市，有25攤產業文創，提前讓市民感受溫馨熱鬧的聖誕氣息，並迎接2021的到來。

今年聖誕樹有別往年，以代表玉井的各品種芒果為聖誕樹基底，並搭配市長黃偉哲祝福鄉親平安喜樂的Q版logo、玉井商圈芒果冰logo，搭建最具「芒果的故鄉」特色的聖誕樹，以及結合玉井街區繁榮發展協會沿著玉井商圈的街道佈置LED燈飾，讓玉井區夜晚展現浪漫溫馨、充滿幸福喜樂的耶誕山城。

玉井區長陳新澈表示，點燈活動將與經濟部水利署南區水資源局合作，邀請玉井、南化、楠西等區的小農、青農、社區計25攤位設攤，讓民眾更了解地區產業文創特色，假日市集活動自當天下午3點30分熱鬧開市。

當天點燈晚會活動除了結合加利利宣教中心、玉井長老教會，並邀請區內各級學校玉井工商、玉井國中、玉井國小、層林國小及區內社團、樂團等團體表演參與外，尚有各機關的宣導攤位於現場以有獎徵答宣傳各項政令宣導。

下午6點15分，以玉井區首創的「小牛救災車隊」裝扮成誕聖傳播平安列車繞街揭開序幕，除了向民眾宣導防災及節約用水、用電等觀念外，並希望透過遊街，為市民帶來福音和祝福，凸顯玉井區在災害防救上與民間的合作無間。

台南玉井山區耶誕樹已布置完成。圖／玉井區公所提供
台南玉井山區耶誕樹已布置完成。圖／玉井區公所提供
台南玉井區公所「耶誕點燈系列活動」5日下午登場。圖／玉井區公所提供
台南玉井區公所「耶誕點燈系列活動」5日下午登場。圖／玉井區公所提供

芒果 文創

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