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認識台南老街 府城奇聞錄實境遊戲12/5上線

中央社 / 台南2日電

台南舊城區老街向來知名，台南社大今天發表以中西區信義街貓妖傳說為背景的實境遊戲「府城奇聞錄」，讓大家透過手機遊戲認識這條老街的歷史，逐步體驗台南歷史街區的風華。

「府城奇聞錄」實境遊戲構想來自於1940年代信義街一帶流傳「高溫與貓妖」的故事，內容很簡單，就是一名高溫的男子踩死了一隻貓，結果這隻貓的怨靈起而作祟，成了街坊的靈異傳說。

「府城奇聞錄」則是由台南社區大學、台南塾、三知餘文化共同研發，遊戲範圍就在貓妖傳說的信義街，這條街周遭有集福宮、國定古蹟「兌悅門」、老店家及民宿等，懷古風華十足。

「府城奇聞錄」遊戲架構也不複雜，主要是講述主角「小凡」藉由一本日記尋找奶奶失蹤的線索，卻被捲入一場由神、怪間爭鬥的風波中。玩家可利用手機掃描遊戲包中遊戲程式的QR Code，閱讀文本故事，再透過遊戲包地圖探索信義街，只要解開遊戲謎題，就能前往下一個關卡。

台南社大人員說，「府城奇聞錄」遊戲場景和謎題線索，都和信義街息息相關，包括集福宮、代天府、屎溝墘客廳、老古石渡等，全濃縮在遊戲內容中。民宿屎溝墘客廳的老闆蔡宗昇表示，這是一種認識信義街的新方法。

「府城奇聞錄」預定5日上線，台南社大人員表示，信義街只是起點，日後將會再開發其他老街的實境遊戲。

奇聞 老街 高溫

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