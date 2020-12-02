濕榖收購價回穩 陳吉仲：停灌休耕可提高糧價

行政院農業委員會主委陳吉仲今天上午到嘉義縣鹿草鄉，了解農民申請停灌補償情形，媒體提問是否將釋出公糧平抑糧價，陳吉仲則表示，休耕可以提高稻價，增加農民收益，提高務農意願。

陳吉仲上午抵達農田水利署嘉南管理處鹿草工作站，與在場申請停灌補償的農民一一打招呼；陳吉仲說，總統與行政院長要求農委會，此次補償一定要比種稻的收入高，每公頃至少新台幣8萬2000元。農民則表示，可以領補助很好，誰叫「天公伯」不下雨。

針對中央社記者提問，休耕恐造成米價上漲，政府是否釋出公糧平抑米價？陳吉仲表示：「今年二期作開始濕穀的收購價格偏低，農民都難以接受。但農委會宣布停灌後，中部以北的收購價，每百台斤已超過新台幣1000多元，這樣的價格對農民是剛好而已。」

陳吉仲表示，目前稻米的庫存量，至少可以供應8個月，二期稻再補進來，絕不會有糧食安全的問題，呼籲消費者多購買國產米。

陳吉仲指出，目前平均一個家庭4個人，一個月白米消費量不到600元，若價格漲10%，一個月才增加支出60元，對農民而言，收入變好，才會願意從事農業的生產。

現場則有農機代耕業者向陳吉仲陳情，因為沒有加入機械耕作協會，無法領到補助；陳吉仲表示，只要停灌受影響的上、中、下游產業，政府都會補足他們的損失，對於沒有加入協會的業者，農糧署會研議如何讓他們領到補助。