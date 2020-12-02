嘉市國際管樂節明年邁30周年 編列最高經費遭刪逾千萬

嘉義市國際管樂節明年邁入30周年，市府文化局編列近年最高的3250萬元經費，希望擴大舉辦，市議會今審查預算，有議員認為經費過高，且明年疫情還不確定，是否有國外團體來還是未知數，刪減1250萬元預算，附帶決議若國外團體未來，接待預算要繳回市庫。市府文化局長盧怡君說，雖然預算被刪減，但仍會努力將30周年的管樂節辦得更好。

盧怡君說，往年通常編列2千萬元預算籌辦管樂節，但20周年時也有4千萬執行費用，因此明年30周年計畫擴大舉並增加經費，計畫邀請更多國外團隊，並請作曲家製作30周年紀念曲，也會在管樂節舉辦前就展開一系列活動，擴大行銷，希望打響管樂節品牌。

市議員戴寧說，光是做管樂歌曲和演出，就多編列800萬，還有其他非管樂團邀請也占300萬、網路直播費編50萬等都過高，且今年國際管樂節加入跨界表演，已成綜合表演大會師，支持創新演出，但不該跟管樂脫節，認為應該看今年跨界演出成效，再去研議明年是否增加經費。

市議員蔡永泉、蔡榮豐和蔡文旭等人表示，疫情還未定，還不知能否擴大舉辦，且今年因疫情沒有國外團體來，但接待的400萬經費卻挪做他用，應繳回市庫。市議員鄭光宏則說，現在全台能夠連續辦30年的大型活動，只剩下管樂節，贊成擴大經費辦理。

市議員張秀華擔任財政小組召集人綜合議員意見後，宣布刪減1250萬元，並附帶決議若國外團體接待費未用，應繳回市庫，且不能脫離管樂節主題和精神，但文化局可視情況追加預算。

盧怡君說，今年的跨界演出只占15%，其他85％仍是純正管樂表演，今年因疫情關係國外團體不能來，後續規畫比較趕，明年管樂節活動舉辦前會多跟議員再溝通，一定維持管樂主題和精神。

盧怡君說，今年接待費400萬元並未挪作他用，而是邀請國外編曲家作曲，也增加管樂劇場的場次，還有部分用在創新跨界演出，但明年若國外團體仍不能來，會依議會決議將接待費繳回市庫。