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影／難得一見！整條新化老街百年建築 集體「洗澎澎」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化老街百年建築立面清洗後，舊招牌也重新煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面清洗後，舊招牌也重新煥然一新。記者吳淑玲／攝影

台南市文化局取得屋主共識，新化老街西側11戶同步整修，包商連續3日為老屋「洗澎澎」，用低壓水柱將百年建築的陳年汙垢清洗後，整個煥然一新，這是台南市第一次連棟最多戶同時整修的個例，清洗過程也引起民眾駐足欣賞，文化局表示，接著將進行泥塑藝術的修補，以及老屋漏水及結構補強，在新化年貨大街前先完成前6棟。

文化局斥資千萬元協助新化老街臨街立面修復，日前先拆除立面大型廣告招牌後，令人耳目一新，本周接著開始清洗立面，特工隊營造公司黃姓隊長說，清洗前先用無人機拍攝屋頂的情況，並逐一檢視屋頂及立面泥塑裝飾有無牢固，像很多關心第一棟碾米廠屋頂上的老鷹，結構就很好，老屋建築經過清洗加固後持續再一百年也沒有問題。

黃隊長說，這次採用吊車清洗而不是搭鷹架，成本較高，但民眾可以看到整個清洗過程，很多人好奇「用水柱不會沖壞嗎？」其實都調整過用低壓的水柱，只是洗掉卡在上面的青苔及附屬物，會掉落的是本來就鬆落了，會先取下來，等到清洗後再進行修補。

歷史建築「洗澡」，目前已是文化局整修老屋建築的標準程序，但這次是同時清洗整條街的建築立面，煥然一新的效果格外明顯，文化局說，只要用低壓水柱，就不會破壞結構，「房子本來就要定期維護」，反而比較不易損壞，

拉著就要條補立面泥塑藝術掉落的部分以及屋頂漏水、改善排水機制，在明年中全部整修完工。

台南新化老街百年建築立面全面清洗後，把泥塑裝飾也煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面全面清洗後，把泥塑裝飾也煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面全面清洗後，把泥塑裝飾也煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面全面清洗後，把泥塑裝飾也煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面全面清洗後，煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街百年建築立面全面清洗後，煥然一新。記者吳淑玲／攝影

歷史建築 文化局 老屋

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