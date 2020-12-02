斗六回收場昨夜火警依法開罰 雲林縣府今下午總體檢

雲林縣斗六市雲林路三段一家私人回收場昨天傍晚發生火警，大量資源回收物起火燃燒，縣府環保局監測該場火警PM2.5濃度45μg/m3，代理局長黃富義表示將依空汙法規定開罰業者，依法處以新臺幣10至500萬元罰鍰。

消防局昨晚5點39分接獲報案，派出13輛救災、救護車共22人前往灌救，5點48分趕抵現場佈水線滅火，火勢在5點57分控制，6點31分撲滅，初估燃燒面積為150平方公尺，經人員出動挖土機將回收物隔離，殘火在7點03分處理完畢，幸無人員傷亡，起火原因仍有待火調人員釐清。

環保局表示，稽查人員獲報後，第一時間抵達現場監測空氣汙染狀況，在距離火場下風處約2.5公里感測器監測數據，測得事發當時的PM2.5濃度由28μg/m3上升至45μg/m3，空氣中散布粒狀汙染物。