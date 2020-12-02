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斗六回收場昨夜火警依法開罰 雲林縣府今下午總體檢
雲林縣斗六市雲林路三段一家私人回收場昨天傍晚發生火警，大量資源回收物起火燃燒，縣府環保局監測該場火警PM2.5濃度45μg/m3，代理局長黃富義表示將依空汙法規定開罰業者，依法處以新臺幣10至500萬元罰鍰。
消防局昨晚5點39分接獲報案，派出13輛救災、救護車共22人前往灌救，5點48分趕抵現場佈水線滅火，火勢在5點57分控制，6點31分撲滅，初估燃燒面積為150平方公尺，經人員出動挖土機將回收物隔離，殘火在7點03分處理完畢，幸無人員傷亡，起火原因仍有待火調人員釐清。
環保局表示，稽查人員獲報後，第一時間抵達現場監測空氣汙染狀況，在距離火場下風處約2.5公里感測器監測數據，測得事發當時的PM2.5濃度由28μg/m3上升至45μg/m3，空氣中散布粒狀汙染物。
環保局指出，依違反空氣汙染防制法第32條規定，告知業者相關法令，並請其陳述意見，依法告發；而針對雲林垃圾場與回收場接連燒不停，縣府今天下午也將邀集全縣各清潔隊在虎尾清潔隊召開掩埋場總體檢，檢討目前垃圾與廢棄物堆置現況與缺失。
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