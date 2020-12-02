陳吉仲關心停灌補償申辦 承諾農曆年前發放

行政院農業委員會主委陳吉仲今天上午到台南市柳營區了解農民申請停灌補償情形時表示，此次申辦手續相當簡便，希望農民趕快完成申辦，政府會在農曆年前發出補償金。

陳吉仲上午抵達柳營區的農田水利署嘉南管理處重溪工作站時，現場有不少農民正在等候辦理，陳吉仲頻頻向農民詢問有沒有碰到什麼困難，並仔細回答部分農民提出的問題，還有農民誇讚陳吉仲是很認真、很了解農民的主委，難得有機會當面見到，要求合影留念。

陳吉仲向農民們表示，這次是真的缺水，停灌是不得已的措施，希望大家共體時艱，補助分為每公頃新台幣8萬2000元與9萬3000元兩種可選擇，選擇9萬3000元的農田需經過整田並種植綠肥作物，8萬2000元的則不用。

陳吉仲接受媒體聯訪時表示，今年乾旱嚴重，即使把目前曾文、烏山頭水庫所有的蓄水都拿來灌溉，仍不足明年灌溉區第一期稻作所需的2億3000萬噸，政府在這個決策上也是站在農民的角度來決定。

他說，此次補償金申辦手續簡辦，農民到農田水利署各工作站都可辦理，希望農民們趕快完成申辦，農委會保證會在農曆年前發放所有補償金。