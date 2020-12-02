快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年嘉南一期作停灌申報 陳吉仲：補償金明春節前入帳

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農委會主委陳吉仲（左一穿背心）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲（左一穿背心）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影

水情嚴峻，嘉南地區曾文烏山頭白河水庫灌區明年1期作1萬9133公頃農田停灌，農委會農田水利署昨起至20日在嘉南6管理分處27個工作站受理休耕補償申報作業，農委會主委陳吉仲上午前往台南柳營重溪工作站巡視，陳表示，農民朋友所關心相關補償金，會在明年春節前入帳。

陳吉仲上午來到該工作站巡視，聆聽申報作業情形，台南市副市長趙卿惠、台南市議員李宗翰、柳營區農會總幹事陳右欣等人陪同，對於這次補償作業與金額，農民大致都相當滿意，也有人向陳吉仲建議，應該可先將相關申請表單提前發放給農民，可加速處理作業，陳相當認同，將協調農田分署及農事小組長協助。

本次嘉南停灌補償對象為公告停灌範圍內的實際耕作者，並規畫2個停灌休耕樣態，分別補償每公頃9.3萬元、8.2萬元，陳吉仲上午前往台南柳營重溪工作站巡視，不少農民擔心，是否會出現地主與代耕者爭搶補償問題？農田水利署署長蔡昇甫、柳營農會總幹事陳右欣均指出，經持續訪查基層農民，尚未出現上述情事，外界可放心。

農委會主委陳吉仲（中）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲（中）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲（中）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影
農委會主委陳吉仲（中）上午前往農田水利署台南柳營重溪工作站巡視農民申報明年一期作休耕補償作業情形。記者謝進盛／攝影

農民 陳吉仲

延伸閱讀

台灣豬證明標章掛牌 年底1.5萬家申請

【重磅快評】和蔡英文唱反調 陳吉仲沒聽懂陳時中的話

開放萊豬不道歉 蘇貞昌：台灣不能鎖國、自訂貿易障礙

蔣萬安再開砲：萊豬衝擊709億產值 影響評估僅4頁

相關新聞

影／備料9小時4小時賣完！北興老牌魯熟肉75年庶民點心

嘉義市「北興老牌魯熟肉」創店75年，負責人吳龍祺從小跟父親學習，接手營業後將食材升等、吸引更多客人，他與妻子每天清晨5點...

斗六回收場昨夜火警依法開罰 雲林縣府今下午總體檢

雲林縣斗六市雲林路三段一家私人回收場昨天傍晚發生火警，大量資源回收物起火燃燒，縣府環保局監測該場火警PM2.5濃度45μ...

明年嘉南一期作停灌申報 陳吉仲：補償金明春節前入帳

水情嚴峻，嘉南地區曾文烏山頭白河水庫灌區明年1期作1萬9133公頃農田停灌，農委會農田水利署昨起至20日在嘉南6管理分處...

嘉市志航國小推友善校園 獲全國卓越學校

嘉義市志航國小以三好校園為推動品德教育的核心，也重視生命教育、人權法治教育及正向管教，在預防學生中輟上也有優秀表現，今年...

嘉縣馬稠後產業園區後期動土將滿周年 民代批施工緩慢

嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月由蔡英文總統主持動土典禮，即將屆滿周年，副議長陳怡岳接到許多鄉親反映，批工地...

成人流感疫苗昨起恢復施打 學者提醒：應打鐵趁熱

流感疫苗施打碰上新冠肺炎，施打初期，民眾擔心疫苗不足搶打，衛福部啟動應變機制，10月17日起暫緩50至64歲成人接種，後...

台南市文化局順民意 水交社不設圍籬了

台南市水交社文化園區居民反對文化局在園區設圍籬，昨再度與市府文化局協商，文化局雖然提出減少圍籬方案，民代與居民都認為圍籬...

考績被打0分 虎尾農會總幹事：無愧

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃7大過失，黃則在昨天開記...

火大！垃圾場燒不停 雲林縣長明天要總檢討今晚又燒

雲林縣斗六市位於雲林路的資源回收站今晚約6時許起火，目前斗六、斗南等消防車趕往救援，這是繼斗六竹圍大橋下廢棄物場大火燒損...

祭鐵腕止亂象！ 阿里山管理處將針對流動攤販開罰萬元

嘉義縣阿里山國家風景區是國內知名景點，疫情每逢假日遊客如織，許多流動攤商為圖方便，常在路邊、不合法地點擺設攤位，阿里山國...

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃7大過失，黃則在召開記者...

雲林16億的4大文化建設案 立委和縣長馬拉松式會勘

立委林文瑞今天邀請文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善，一口氣會勘北港製糖廠、斗六舊城區行啟館、虎尾建國眷村及央廣活化4個古...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

超搶手 ！金門短期臨時工抽籤 770人搶300個名額

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。