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明年嘉南一期作停灌申報 陳吉仲：補償金明春節前入帳
水情嚴峻，嘉南地區曾文烏山頭白河水庫灌區明年1期作1萬9133公頃農田停灌，農委會農田水利署昨起至20日在嘉南6管理分處27個工作站受理休耕補償申報作業，農委會主委陳吉仲上午前往台南柳營重溪工作站巡視，陳表示，農民朋友所關心相關補償金，會在明年春節前入帳。
陳吉仲上午來到該工作站巡視，聆聽申報作業情形，台南市副市長趙卿惠、台南市議員李宗翰、柳營區農會總幹事陳右欣等人陪同，對於這次補償作業與金額，農民大致都相當滿意，也有人向陳吉仲建議，應該可先將相關申請表單提前發放給農民，可加速處理作業，陳相當認同，將協調農田分署及農事小組長協助。
本次嘉南停灌補償對象為公告停灌範圍內的實際耕作者，並規畫2個停灌休耕樣態，分別補償每公頃9.3萬元、8.2萬元，陳吉仲上午前往台南柳營重溪工作站巡視，不少農民擔心，是否會出現地主與代耕者爭搶補償問題？農田水利署署長蔡昇甫、柳營農會總幹事陳右欣均指出，經持續訪查基層農民，尚未出現上述情事，外界可放心。
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