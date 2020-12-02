嘉市志航國小推友善校園 獲全國卓越學校

嘉義市志航國小以三好校園為推動品德教育的核心，也重視生命教育、人權法治教育及正向管教，在預防學生中輟上也有優秀表現，今年度由市府推薦參加全國友善校園獎評選，在全國眾多學校中脫穎而出，獲全國「卓越學校」。

校長吳秋鋒分享友善校園的故事，學校在上學期新轉來了一對兄弟，兄弟兩人出勤狀況不穩定。他們的班導師得天天打電話，孩子們才姍姍來遲，到了學校也不進教室學習，對學習缺乏熱情。

但志航國小團隊選擇用愛與包容，結合學務處及輔導室的能量，多管齊下對兄弟進行輔導與關心，老師們也積極和家長聯繫及提供家庭協助。到了這學期，孩子們狀況終於有所好轉，兩人學習日趨穩定，哥哥甚至當上了班級幹部，認真負責，與同學們相處愉快。

吳秋鋒說，友善校園的環境是孩子能快樂學習成長的基石，而這也是身為教育工作者的職責，每當看到孩子們的充滿活力的身影及笑聲就是教育工作者們最大的成就。