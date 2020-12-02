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嘉縣馬稠後產業園區後期動土將滿周年 民代批施工緩慢
嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月由蔡英文總統主持動土典禮，即將屆滿周年，副議長陳怡岳接到許多鄉親反映，批工地只見圍籬，未見施工跡象，招商不夠積極，要求縣府督促開發商，加快施工，積極招商
馬稠後園區後期以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜，縣府辦2場招商說明會，廠商詢問度高，但第一次售地結果，機械園區只標售37%，不如預期。
陳怡岳說，桃園市招商台商回流設廠投資全台最多，縣府努力轉型農工大縣，馬稠後後期關係沿海就業及經濟發展，卻看不到施工，招商對象範圍也要擴大，以免鄉親失望。
縣府經發處說，馬稠後後期與台糖合作開發，占地共343公頃，目前進入實質開發，園區土地分配比例，經縣府與台糖多次協商，2月台糖同意分配土地，園區開發成本，縣府6月底完成核定，取得台糖土地後，開發商展開園區開發各分項工程預算編定，目前縣府核定施工圍籬、臨時水電及整地工程等3項工程計畫書圖審定。
為加速招商，6月辦理第1次園區坵塊標售作業，預定本月中旬辦理第2次標售公告，縣府與與開發商不定期開會，加速開發期程，目前工程進度約3.5%，預計明年6月完成第1次標售核准承購廠商坵塊點交，陸續建構相關服務性設施及公設硬體興築，114年底完成開發。
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