成人流感疫苗昨起恢復施打 學者提醒：應打鐵趁熱

流感疫苗施打碰上新冠肺炎，施打初期，民眾擔心疫苗不足搶打，衛福部啟動應變機制，10月17日起暫緩50至64歲成人接種，後因接種不適症頻傳，出現緩打，昨起恢復成人接種，嘉義縣首日只有137人施打，出現緩打。

擁有傳播博士及公衛碩士的中正大學傳播系教授盧鴻毅，協助衛生所宣傳施打流感，批衛福部錯判情勢，一開始未分流施打，造成人民恐慌搶打，衛福部擔心疫苗不足，暫緩成人施打。

如今恢復施打，因之前傳出多起施打不適症狀，成人施打意願不高，出現緩打，又回到流感施打原點，衛福部不再加強宣導流感施打，盧鴻毅說，流感接種應打鐵趁熱，成人負擔生計，更應接種避免感染流感。

嘉義縣老人10萬多人，老人比例高居全國之冠，衛生局採分流限量預約管控，針對前65歲以上長者、慢性病患及幼兒優先施打，至今施打率超標，恢復成人接種，首日只有137人。

衛生局說，疫苗剩8451劑，預定本月底前施打完畢，今年共計採購13萬8千多劑，首次增加教職員免費施打，目前疫苗數量足夠，計畫在流感高峰期12月如期接種。

衛生局呼籲符合免費施打對象盡速施打，民眾如接種疫苗後，出現任何不適症狀，請盡速回報「1922」或嘉義縣防疫專線（05）3620607 ，及早就醫，避免因延誤而造成不必要的傷害。