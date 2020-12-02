快訊

日本版《王冠》？真子公主的「1億日圓婚姻風暴」

5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成人流感疫苗昨起恢復施打 學者提醒：應打鐵趁熱

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
衛福部昨天恢復50至64歲成人流感疫苗接種，出現緩打，嘉義縣首日只有137人施打，出現緩打。圖／衛生局提供
衛福部昨天恢復50至64歲成人流感疫苗接種，出現緩打，嘉義縣首日只有137人施打，出現緩打。圖／衛生局提供

流感疫苗施打碰上新冠肺炎，施打初期，民眾擔心疫苗不足搶打，衛福部啟動應變機制，10月17日起暫緩50至64歲成人接種，後因接種不適症頻傳，出現緩打，昨起恢復成人接種，嘉義縣首日只有137人施打，出現緩打。

擁有傳播博士及公衛碩士的中正大學傳播系教授盧鴻毅，協助衛生所宣傳施打流感，批衛福部錯判情勢，一開始未分流施打，造成人民恐慌搶打，衛福部擔心疫苗不足，暫緩成人施打。

如今恢復施打，因之前傳出多起施打不適症狀，成人施打意願不高，出現緩打，又回到流感施打原點，衛福部不再加強宣導流感施打，盧鴻毅說，流感接種應打鐵趁熱，成人負擔生計，更應接種避免感染流感。

嘉義縣老人10萬多人，老人比例高居全國之冠，衛生局採分流限量預約管控，針對前65歲以上長者、慢性病患及幼兒優先施打，至今施打率超標，恢復成人接種，首日只有137人。

衛生局說，疫苗剩8451劑，預定本月底前施打完畢，今年共計採購13萬8千多劑，首次增加教職員免費施打，目前疫苗數量足夠，計畫在流感高峰期12月如期接種。

衛生局呼籲符合免費施打對象盡速施打，民眾如接種疫苗後，出現任何不適症狀，請盡速回報「1922」或嘉義縣防疫專線（05）3620607 ，及早就醫，避免因延誤而造成不必要的傷害。

流感疫苗 衛生局 衛福部

延伸閱讀

挑戰新冠疫苗／打疫苗可出入境？ 司徒惠康：仍應看陰性證明

挑戰新冠疫苗／台灣有時間等好疫苗 一張表看全球7家新冠疫苗研發進度

陸經濟數據、疫苗利多 歐股上揚

華航載運疫苗商機 法人按讚

相關新聞

火大！垃圾場燒不停 雲林縣長明天要總檢討今晚又燒

雲林縣斗六市位於雲林路的資源回收站今晚約6時許起火，目前斗六、斗南等消防車趕往救援，這是繼斗六竹圍大橋下廢棄物場大火燒損...

嘉縣馬稠後產業園區後期動土將滿周年 民代批施工緩慢

嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月由蔡英文總統主持動土典禮，即將屆滿周年，副議長陳怡岳接到許多鄉親反映，批工地...

成人流感疫苗昨起恢復施打 學者提醒：應打鐵趁熱

流感疫苗施打碰上新冠肺炎，施打初期，民眾擔心疫苗不足搶打，衛福部啟動應變機制，10月17日起暫緩50至64歲成人接種，後...

台南市文化局順民意 水交社不設圍籬了

台南市水交社文化園區居民反對文化局在園區設圍籬，昨再度與市府文化局協商，文化局雖然提出減少圍籬方案，民代與居民都認為圍籬...

考績被打0分 虎尾農會總幹事：無愧

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃7大過失，黃則在昨天開記...

祭鐵腕止亂象！ 阿里山管理處將針對流動攤販開罰萬元

嘉義縣阿里山國家風景區是國內知名景點，疫情每逢假日遊客如織，許多流動攤商為圖方便，常在路邊、不合法地點擺設攤位，阿里山國...

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃7大過失，黃則在召開記者...

雲林16億的4大文化建設案 立委和縣長馬拉松式會勘

立委林文瑞今天邀請文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善，一口氣會勘北港製糖廠、斗六舊城區行啟館、虎尾建國眷村及央廣活化4個古...

嘉義縣人口跌破50萬 翁章梁提雙語學校吸引移居

嘉義縣人口到11月底跌破50萬人，共49萬9881人，上午議會定期會閉幕前，議員戴光宗要求縣長翁章梁提出減緩人口流失對策...

居民反台南水交社設圍籬 文化局順從民意不設了

台南水交社文化園區附近居民反對文化局在園區設置金屬圍籬，今天下午與文化局協商，文化局雖然提出減少圍籬的措施，居民仍認為圍...

「優良市集暨樂活名攤」今頒獎 台南傳統市場又冠全台

台南市政府今天舉辦「優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，近400位受獎攤商出席，副市長趙卿惠與經濟部中部辦公室副主任林春菊到場...

嘉縣議會刪公務員億元退撫預算 創綠營執政刪最多紀錄

嘉義縣綠營完全執政近20年，縣長翁章梁執政屆滿2周年前， 議會上午進行縣府總預算二、三讀會，通過無黨議員蔡奇璋提議將編列...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

台中水湳中央公園6日啟用辦活動 周邊交管看這裡

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。