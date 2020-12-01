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火大！垃圾場燒不停 雲林縣長明天要總檢討今晚又燒

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣斗六市位於雲林路的資源回收站今晚約6時許起火，目前斗六、斗南等消防車趕往救援，這是繼斗六竹圍大橋下廢棄物場大火燒損橋墩，以及前天才燒毀7部車輛機具的林內垃圾場大火之後，今晚再傳火警，雲林垃圾場與回收場接連燒不停，連消防員都不禁想問「垃圾場到底怎麼了？」。

雲林縣近月來，發生數起大大小小垃圾火警，較大的兩場是上月間斗六竹圍大橋下廢棄物堆置場起火，一把大火燒毀四線道大橋的橋墩，縣府已斥資千萬封橋搶修，橋都還沒修好，林內鄉垃圾場前天再起大火，清潔隊員燒廢棄物不慎引火，燒毀車棚內七部垃圾車與回收車及挖土機，損失達一千多萬元，且還造成林內鄉險些出現清運危機。

雲林縣府面對一連串的垃圾場火警，預定明天下午將邀集全縣各清潔隊，集中在虎尾清潔隊召開掩埋場總體檢，請各清潔隊檢討目前垃圾與廢棄物堆置現況與缺失，期能杜絕垃圾火警持續燒不停。

沒想到明天的檢討會還沒召開，今晚位於斗六市雲林路的一家私人回收場又起火，消防隊立刻趕往灌救，並出動挖土機把回收品隔離，很快將火勢控制下來，但直到晚間仍駐守現場戒備，以防殘火復燃。

垃圾場與回收場像得了「火瘟」般，一場接一場燒，大家不禁想問「這到底是怎麼一回事？」。

雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣垃圾場和回收場最近接連發生火災，今晚斗六市又一場回收裕火警，幸無人傷亡，火勢很快獲控制。記者蔡維斌／翻攝

斗六 大火

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