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祭鐵腕止亂象！ 阿里山管理處將針對流動攤販開罰萬元

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
民眾違規擅自於觸口遊客中心流動設攤，且屢勸不聽遭開罰一萬元。圖／阿里山國家風景區管理處提供
民眾違規擅自於觸口遊客中心流動設攤，且屢勸不聽遭開罰一萬元。圖／阿里山國家風景區管理處提供

嘉義縣阿里山國家風景區是國內知名景點，疫情每逢假日遊客如織，許多流動攤商為圖方便，常在路邊、不合法地點擺設攤位，阿里山國家風景區管理處也成立巡查隊，針對違法流動攤販勸導，若屢次不聽，將開罰一萬元罰單。

阿管處副處長陳榮欽說，從今年初，疫情爆發以來，國內旅遊風氣漸興，阿里山每逢假日更是湧入大批遊客，在隙頂意象廣場、牛埔仔大草原等地停車場，搭設休閒露營車，隨處炊煮、露營，甚至有流動攤販開著發財車未經申請在路邊、風景區銷售農產品、伴手禮等亂象，破壞生態、污染環境及危害安全，讓阿管處相當頭疼。

阿管處去年12月6日招募志工，成立巡查隊，進行設施巡查及勸導，截至目前開出18張勸導單；日前在觸口遊客中心發現有附近農民，開著小貨車，向遊客兜售農產品，經勸導不聽，開出今年度第一張罰單，處新台幣一萬元。

阿里山管理處處長馬惠達表示，針對初次違規車輛駕駛人或行為人取得車籍及車主等相關資料後，發函勸導勿再違規，否則依「發展觀光條例」第63條第1項規定裁罰，希望達到嚇阻效用，共同維護優質遊憩環境品質。

民眾違規擅自於觸口遊客中心流動設攤，且屢勸不聽遭開罰一萬元。記者莊祖銘／攝影
民眾違規擅自於觸口遊客中心流動設攤，且屢勸不聽遭開罰一萬元。記者莊祖銘／攝影

阿里山 國家風景區 露營

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