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國會聯絡人來信「從華為手機傳送」 王婉諭︰說好的全面禁用呢？

非停灌區農民爭取補償未果 台南農業局推配套措施

中央社 / 台南1日電

行政院農委會公布民國110年台南第1期稻作曾文、烏山頭水庫灌溉區停灌，部分非停灌區農民爭取納入補償範圍遭否決，台南市農業局將針對非停灌區推動節水及蓄水設施等措施因應。

台南市政府農業局今天指出，此次停灌補償未包含佳里、西港、七股、將軍及北門等靠近沿海的區域，引起市議員關注，農業局昨天向農糧署提議爭取將這些區域納入補償範圍，但農糧署認為其餘攔河引水灌溉區仍有供灌，非屬此次停灌區域。

台南市農業局指出，非曾文、烏山頭水庫灌溉區雖未納入停灌補償範圍，但市府會針對非停灌區域採取3項措施，包括推動節水及蓄水設施、現金救助及低利貸款、擴大服務灌區。

推動節水及蓄水設施方面，將配合農田水利署嘉南管理處各工作站，辦理管路灌溉補助提高水資源利用率。現金救助及低利率貸款方面，將針對受天然災害影響的作物迅啟動勘查等相關作業，維護農民權益。擴大服務灌區方面，將盤點現有埤塘水源、向農委會爭取擴大農田水路服務灌區。

台南市農業局指出，農委會今天起至20日受理停灌補償申請，農民攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書，至農田水利署嘉南管理處的各工作站就可辦理。

農民 農委會

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