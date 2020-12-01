即時短評／從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃7大過失，黃則在召開記者會回應「7過失」，並說明她被丁榮義三顧茅廬請來當總幹事，又彼此交惡的過程，強調自己坦蕩無私，經得起社會公評。

農會選戰開打，一些農會規章漏洞隨之浮現，例如農會法規定理事會成員須利益迴避，規定不得經營農業相關事業，但很多人把事業轉移給親友，等同換湯不換藥，雖於法符合，卻使規章形同虛設，「法規變子彈」成了派系掣肘凶器，更是選舉亂源之一。

農會選舉派系紛爭，在講究人情緣故的農業大縣，並未隨時代改變而消停，迄今依舊每戰必爭，主要是因農會龐大的利益糾葛，和派系長久來的盤根錯節，總讓人民感到是民主社會中進化最慢的一環。

虎尾農會選舉一開戰，就被視為超級戰區，除背後政治力的交鋒，總幹事黃鈺惠行事風格，也讓這場大戰提早開打，問題一件件浮出檯面，從地方燒到中央。

黃鈺惠任內表現可圈可點，成績洋洋灑灑，確足執牛耳，不容否認，卻也因她實事求是，加上凡事都要做最好的強勢作風而不討喜，所以從原本是理事會共同推崇的100分「嚴選總幹事」，變成部分理事心中0分的眼中釘。

從「滿分到零分」的這場爭端中，除人的因素，也顯現出制度面的不足，農會法第21條規定「農會理、監事均為無給職、不得兼任農會聘、雇人員....或其他與農會有競爭性團體或企業之職務，並不得經營與農會有競爭性之營利事業」。

也就是說，主掌農會總幹事聘任生殺大權的理事會須利益迴避，不得兼任與農會利益相關的行業，但卻沒有近親等級的規範，使得家族共事，或變更營業負責人來規避法定，屢屢可見，甚可淪為「理事一家親」，法條形如虛設。

虎尾農會紛爭，從100分到0分的首例，地方和中央農政官員盡感吃驚，但這不是一聲「太扯了！」就了事，曝露出法令諸多失漏，有待修法亡羊補牢。