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雲林16億的4大文化建設案 立委和縣長馬拉松式會勘

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾眷村的開發也重視。記者蔡維斌／攝影
虎尾眷村的開發也重視。記者蔡維斌／攝影

立委林文瑞今天邀請文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善，一口氣會勘北港製糖廠、斗六舊城區行啟館、虎尾建國眷村及央廣活化4個古蹟景點，對未來約16.7億元的整修維護經費，進行資源串連與整合，讓歷史建物活化再利用更精進，符合地方需求。

林文瑞表示，文化部文資局明年度編列18.5億元，且前瞻特別預算也編了37億，主要針對歷史與文化資產保存的使用，今天特地邀文化部次長蕭宗煌親赴雲林踏勘，就希望能把這些經費挹注到地方，把現有的古蹟建築善加規畫或開發，強化在地文化的延續，重現歷史現場，尤其北港糖廠是台灣製糖產業史的最佳見證，已向文化部長李永得爭取早日活化開發。

隨後一行人並抵斗六行啟館、虎尾建國眷村和中央廣播電台踏勘，雲林縣長張麗善則表示，縣府積極致力於歷史文化資產保存，盼中央能支持，讓縣府所提北港糖廠、斗六舊城、虎尾建國眷村及虎尾央廣四個案早日執行，風華再現。

張麗善表示，北港糖廠未來希望透過24個倉庫的整修，作為百年藝陣展示與傳承空間，也可作為雲林良品行銷場域，融合北港朝天宮，讓香客變遊客，促進繁榮。「虎尾央廣」將開發為數位影音基地，已開發的虎尾眷村結合小火車復駛，還原昔日製糖光景，此外對雲林溪週邊行政公署與宿舍建築群，進行復原，重現雲林溪沿岸歷史景觀。

文化部次長蕭宗煌表示，感謝縣府對文化發展的重視，4個案件中北港、斗六及建國一、二村，文化部在第一期已有先期規畫或調查研究經費，目前第二期執行部分，未來會整區調查、規畫、分期整修、開放原則，依實際經費需求，與地方共同推動。

虎尾央廣將開發為數位影音基地。記者蔡維斌／攝影
虎尾央廣將開發為數位影音基地。記者蔡維斌／攝影
一行人轉往行啟館踏勘。記者蔡維斌／攝影
一行人轉往行啟館踏勘。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞邀縣長張麗善與文化部次長蕭宗煌會勘北港鎮廠。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞邀縣長張麗善與文化部次長蕭宗煌會勘北港鎮廠。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 文化部 斗六

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