嘉義縣人口跌破50萬 翁章梁提雙語學校吸引移居

嘉義縣人口到11月底跌破50萬人，共49萬9881人，上午議會定期會閉幕前，議員戴光宗要求縣長翁章梁提出減緩人口流失對策，翁提改善托育環境，建雙語學校計畫，吸引年輕夫婦移居；議員王啟澧提議徵收太保市南新國小擴建校地，做雙語學校。

戴光宗說，全縣人口跌破50萬人，影響發展，希望縣長趕緊提出減緩人口流失對策，建議爭取太保市台糖地，招商投資興建長照及休閒養生中心，帶動人口回流，創造就業。

議員王啟澧說，太保南新國小近9百名學生飽和，校園發展受限，亟需擴建校地，規畫做雙語學校最適合，他接受地方人士陳情，要求教育處規畫，南新校地依都市計畫規畫的教育用地，除現有2.6公頃校地，在學校東北角活動中心後方有塊現為碾米廠空地，東側圍牆外也有間置空地為學校用地，碾米廠不再運作，希望辦理徵收。

依甲案對優先徵收區（碾米廠），需2517萬5283元辦理徵收，111年至113年分3年編列支應，每年編840萬元；乙案對優先徵收區（碾米廠)及第二徵收區（(東北側空地），計6599萬9062元辦理徵收，111年至114年分4年編列支應，每年編1650萬元；丙案不徵收，但為免影響土地所有權人權益，納入未來都市計畫通盤檢討解編辦理。

王啟澧要翁章梁表態何時定案辦徵收，翁說，徵收校地需評估，評估結果下次臨時會報告，他表示，人口減少是老化少子化人口結構造成，縣府將改善托育環境，建雙語學校，吸引年輕夫婦移居，過去王永慶有建養生村構想，目前台糖地只租不售，長照休閒養生中心會納入評估。