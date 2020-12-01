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虎尾鎮農會考評內鬨 農委會：制度面檢討改革

中央社 / 雲林縣1日電

雲林縣府評比虎尾鎮農會第一名，總幹事黃鈺惠108年度考績卻遭理事長丁榮義打0分引發關注，農委會在官方網站發布新聞稿說明，避免考評出現個人喜惡，將在制度面檢討改革。

丁榮義羅列黃鈺惠7項過失，黃鈺惠今出面反駁，強調一切依法行政，反指丁榮義不懂法令。

虎尾鎮農會理事長丁榮義今天接受記者電訪時表示，兒子經營花生盤商，與他無關，針對黃鈺惠今天在記者會上所說的內容，將擇日開記者會對外說明。

虎尾鎮農會上週五舉辦農民活動，黃鈺惠淚灑活動現場，她拿出雲林縣府考評農會97.2分，向農民述說自己任內各項政策推動有目共睹，「我為農民和理監事負責，不是為丁榮義一個人負責」，不滿丁榮義因個人恩怨將她108年度考績打0分。

丁榮義羅列黃鈺惠有7項違規，包括違法召集會員代表大會、土建案獎金不依理事會決議執行、土貸案高估等，理事會因而在臨時會議中決議將黃鈺惠記2大過處分。

黃鈺惠今天召開記者會反駁丁榮義的指控，再三強調一切依法行政，也有會議紀錄可查，「如有不法歡迎將我送辦」，但絕不能因個人恩怨侮辱她的人格。

丁榮義與黃鈺惠內鬨浮上檯面，外界直指與去年底花生之亂有關，黃鈺惠僅說丁榮義刁難業務不是單一事件，是為許多瑣碎的事無法迎合他，長期累積下來。

黃鈺惠另提到，丁榮義家經營花生盤商，依農會法第21條規範，農會理、監事不得經營與農會有競爭性之營利事業，但只規範個人，並未擴及親等，盼農委會能正視這個漏洞。

農會 農民 記者會

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