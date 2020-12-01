白河商圈馬拉松周日登場 輪椅組為身障選手加油

2020第二屆白河商圈馬拉松，周日一早將在白河運動公園開跑，除有43K全馬等一般組別，今年另規畫3k路線，供輪椅組身障朋友參與，本周六賽事前一天還安排選手之夜，邀請選手一同體驗白河山城特色景致。

本次全馬43K路跑路線，由白河街區的運動公園跑向關子嶺山上，循著172線接172乙線經大仙寺、碧雲寺、水火同源、嶺頂公園、溫泉區、紅葉隧道再接172線繞著關子嶺一圈，爬坡高度約600餘公尺。

由平地至最高點爬坡距離約八公里，從平坦公路跑向陡峭髮夾彎山路，再從172乙線最高點跑向175線的紅葉隧道轉接172線，下山後圍繞著白河區各里鄰社區部落周圍循序漸進，對是路跑好手新的挑戰路程。

另外還安排有半馬22k、健康馬10k、休閒馬5k賽事，今年另外規劃一條3k路線供輪椅組的身障朋友參與，提供參賽證書與完賽獎牌，讓身障朋友得以一賞畢生宿願。

白河商圈馬拉松活動期間除賽事當天活動外，另規劃在12月5日前一天為選手之夜，讓各地與賽者一起同歡樂，晚上亦可在附近學校操場露營夜宿觀賞星光。