全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

嘉義縣出身經營公共工程營造公司的負責人侯泰豐，轉投資冰淇淋生產，創「繽菓市」品牌冰淇淋，打響知名度，為回饋家鄉幫農民行銷農特產，投資10億元購置縣治馬稠後產業園區一期用地，計畫興建全台首座冰淇淋觀光工廠，上午在議會舉行記者會，議長張明達及議員、縣長翁章梁等到場祝賀。

侯泰豐創辦的永成利企業公司，定19日清晨6點半舉辦「嘉點繽紛齊步走3K健走活動』，結合馬稠後產業園區運動步道辦理健走，提升園區能見度，帶動觀光旅遊產業，當天舉行冰淇淋觀光工廠上梁儀式。

「繽菓市」冰淇淋是嘉義在地品牌，主打台灣當季水果及小農特產為主的純天然冰淇淋，綿密細緻的口感，不添加化學香精及色素，低卡健康的特有甜品，獲選為金馬獎指定冰品。

目前繽菓市冰淇淋門市都在各大景點區，如台北車站、松菸文創園區、微風廣場、捷運站台灣各知名景點，唯獨嘉縣沒未營運門市，侯泰豐為回饋地方，創造地方就業，選定馬稠後園區購地3314坪，蓋觀光工廠。

侯泰豐說，觀光工廠明年7月營運可創造數百人就業，帶動觀光經濟效益，工廠兼具故事、文化及藝術性，冰淇淋食材選用在地及各地農產品製作，他說，會投資冰淇淋是到處做公共工程，看到農產常過剩，農民不會銷售，藉冰淇淋產業幫農民。