拔牙命案後 嘉市議員提案身心障者每月保健牙齒一次

嘉義身心障女子拔20顆牙身亡案後，身障者牙齒保健受關注，嘉義市議員黃思婷提案，建請市府社會處將身障者牙齒保健服務由中央制訂的每3個月一次，降為每月一次，早期發現早期治療。社會處長林家緯表示，牙齒保健服務涉及中央健保局權責，但嘉市會與各身障協會合作，透過檢查，預防身障者齲齒問題。

黃思婷的提案連署目前已有9名議員連署，她說，根據國民健康署報告，本國身心障礙兒童齲齒率高達90℅，45歲以上齲齒率則高達98.7℅，一般民眾填補率74℅，身障者則只有31℅。

在拔牙命案後，她訪查許多身障家庭，發現許多人處於低社經地位，覺得看牙齒要花大錢，尤其有些心障者因手部較不協調，牙齒常刷不乾淨，有些家庭根本不知中央有提供身障者每3個月到醫療院所牙齒保健一次服務。

黃思婷說，嘉市目前第一類精神障礙及多障者共1859人，市府可利用中央今年補助的3億多長照經費，加碼補助身障者每月一次到醫療院所牙齒保健，讓更多身障者定時保健牙齒，也希望社會處多關懷家有2個身心障者以上的家庭。

林家緯說，身障者到醫療院所定期保健，需持健保卡，是中央健保局權責，也涉及洗牙、填補齲齒等醫療行為，地方政府能做的就是預防，會密切與身障團體合作，定時幫助身障者潔牙和檢查牙齒，若有問題再轉介患者到醫療院所診療。

林家緯說，長照經費有指定的用途跟範圍，多用在居家照顧、交通接送和復健等，多不涉及醫療行為，市府會繼續與民間團體合作，加強身障者牙齒保健。