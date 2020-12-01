考績第1名卻被理事長打0分 虎尾農會選戰搬上檯面

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績卻被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃鈺惠7大過失，黃鈺惠今開記者會說明「7過失」，更舉例說明如何被丁榮義三顧茅蘆請來當總幹事，又如何交惡的過程，她強調自己坦蕩無私，卻也因為這樣開罪於丁理事長。

黃鈺惠在日前一場農民活動上，淚灑舞台，並拿出個人3年全優第1名的成績單，向農民訴求自己「無愧於農」，卻被理事長丁榮義因個人恩怨，把考績打0分，她不能忍受這樣的侮辱，只能把事情公諸社會公評。

丁榮義也列舉總幹事7大過失，指黃違法召開會員大會、土地貸款案高估價值、不尊重理事會、出租公舍未提交理事會、降租未報備、主管調動不公、不召開小組會議等，強調黃打0分是剛好而已。

對此，黃鈺惠今開記者會對丁的指控逐一說明，並強調所作所為於法有據，也有會議紀錄可查，如土貸案如有不法大可送檢調調查，不能因個人恩怨「欲加之罪」侮辱她的人格。

她並說明與丁交惡起源，指她是農會基層員工出身，3年前她還擔任議員，被對方三顧茅蘆請回任職，就決心扭轉虎農劣況，3年不眠不休，把上億元負債還清，還完成花生履歷契作打響品牌，成績有目共睹，不僅評比年年全縣第1，更感念員工辛苦全面加薪、加發獎金，獲獎連連，全國績效考評從283名推進到目前38名。

她說，丁榮義是花生盤商，前兩年交了80袋次級花生，她拒收是交惡源頭「無關政治」，後來還有許多因她堅持原則而遭攻擊的事，她深信選擇站在農民利益一方，不為私利屈服糾纏，社會自會給她公道。