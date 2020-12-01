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考績第1名卻被理事長打0分 虎尾農會選戰搬上檯面

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾農會總幹事今天開記者會說明七大過失並說明與丁理事長交惡的過程，強調自己絕無違失，可受公評。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會總幹事今天開記者會說明七大過失並說明與丁理事長交惡的過程，強調自己絕無違失，可受公評。記者蔡維斌／攝影

雲林縣評比第1名的虎尾農會總幹事黃鈺惠，考績卻被理事長丁榮義打0分，兩人戰爭端上檯面，丁榮義指控黃鈺惠7大過失，黃鈺惠今開記者會說明「7過失」，更舉例說明如何被丁榮義三顧茅蘆請來當總幹事，又如何交惡的過程，她強調自己坦蕩無私，卻也因為這樣開罪於丁理事長。

黃鈺惠在日前一場農民活動上，淚灑舞台，並拿出個人3年全優第1名的成績單，向農民訴求自己「無愧於農」，卻被理事長丁榮義因個人恩怨，把考績打0分，她不能忍受這樣的侮辱，只能把事情公諸社會公評。

丁榮義也列舉總幹事7大過失，指黃違法召開會員大會、土地貸款案高估價值、不尊重理事會、出租公舍未提交理事會、降租未報備、主管調動不公、不召開小組會議等，強調黃打0分是剛好而已。

對此，黃鈺惠今開記者會對丁的指控逐一說明，並強調所作所為於法有據，也有會議紀錄可查，如土貸案如有不法大可送檢調調查，不能因個人恩怨「欲加之罪」侮辱她的人格。

她並說明與丁交惡起源，指她是農會基層員工出身，3年前她還擔任議員，被對方三顧茅蘆請回任職，就決心扭轉虎農劣況，3年不眠不休，把上億元負債還清，還完成花生履歷契作打響品牌，成績有目共睹，不僅評比年年全縣第1，更感念員工辛苦全面加薪、加發獎金，獲獎連連，全國績效考評從283名推進到目前38名。

她說，丁榮義是花生盤商，前兩年交了80袋次級花生，她拒收是交惡源頭「無關政治」，後來還有許多因她堅持原則而遭攻擊的事，她深信選擇站在農民利益一方，不為私利屈服糾纏，社會自會給她公道。

丁榮義今天則只回應，花生大盤是他兒子在做，對黃的指控強調並非事實，近日再開記者會對外說明。雲林縣府相關人員表示，理事會除理事長和其餘兩人打0分，但也有人打100分或60分，總平均42分，且理事會考評只佔20%，影響總幹事的薪資考核不大。農委會也在官網說明，為避免考評出現個人喜惡，產生不合理，將會在制度面檢討改革。

虎尾農會總幹事黃鈺惠在一場農民活動淚灑舞台，向農民泣訴她評比都第一名，但農會理事長卻給她打0分。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會總幹事黃鈺惠在一場農民活動淚灑舞台，向農民泣訴她評比都第一名，但農會理事長卻給她打0分。記者蔡維斌／翻攝
黃鈺惠還獲評為履歷達人。記者蔡維斌／攝影
黃鈺惠還獲評為履歷達人。記者蔡維斌／攝影
黃鈺惠強調雲林契作歷花生，虎尾作最大，也給農民最大保障。記者蔡維斌／攝影
黃鈺惠強調雲林契作歷花生，虎尾作最大，也給農民最大保障。記者蔡維斌／攝影
黃鈺惠為農會開設小農商店打出品牌。記者蔡維斌／攝影
黃鈺惠為農會開設小農商店打出品牌。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會理事長丁榮義列舉總幹事黃玉惠七大過失，才給她打0分。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會理事長丁榮義列舉總幹事黃玉惠七大過失，才給她打0分。記者蔡維斌／翻攝

農民 記者會 農會

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