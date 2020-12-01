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影／隨白馬漫步千坪花海 嘉義山區秘境曝光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
古早味教室，讓5、6年級生回味過去。圖／魏三峰提供
古早味教室，讓5、6年級生回味過去。圖／魏三峰提供

嘉義縣中埔鄉隆興村有一處私房景點「菸田花海」，由在地農民魏三峰打造，除了菸草還有萬壽菊、百日草、大波斯菊等超過千坪花海，另外「花海教室」打走復古風，勾起五、六年級生的回憶，本周開放，吸引不少遊客造訪。

嘉義中埔曾是菸葉生產重鎮，因為2017年政府推動「離菸政策」，終止長達70年的菸葉保價收購，種菸產業逐漸沒落，園區特別種植了兩分地的菸田，復刻當時菸田榮景。

魏三峰說，家中從祖父輩起，開始種菸草，從小跟著爺爺奶奶和父親在田裡幫忙，對菸草田有著濃厚的感情，因此他復刻菸草田，也是復刻自己的回憶，也提供曾經的菸草戶一個可以懷舊的地方。

嘉義縣全盛時期約有1000多甲的菸田，中埔鄉占了一半的產量，隆興村超過九成的住戶家裡都種菸草，但自從3年前台灣菸酒公司停止和菸農契作之後，綠油油的菸田成為歷史，魏三峰希望讓沒有接觸過菸草的人，認識這個曾經在沿山地帶創造經濟奇蹟的產業。

菸田花海另外一個亮點是復古「花園教室」，兩米高的國語課本、學生課桌椅、黑板、課本、公布欄、班牌、標語等，仿造古早味教室，讓5、6年級生回味過去。

「菸田花海」種植各式花卉三千餘坪，也可前往採摘無毒栽培的蔬菜，其中還設置了一處打卡景點，陳設，，一應俱全。最特別的是，高達2.5公尺，復古味道濃厚，是一處熱門的打卡景點。

園區即將在本周開放，每周二、四、六也會有白馬到園區巡園，跟民眾和影，想要來踏青賞花，可以前往臉書「菸田花海」粉絲專頁瀏覽相關訊息。

除了菸草還有萬壽菊、百日草、大波斯菊等超過千坪花海。記者莊祖銘／攝影
除了菸草還有萬壽菊、百日草、大波斯菊等超過千坪花海。記者莊祖銘／攝影
每周二四六有專業教練牽馬隻到花海「巡田」。記者莊祖銘／攝影
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千坪花海，花團錦簇，成為民眾、情侶打卡聖地。記者莊祖銘／攝影
千坪花海，花團錦簇，成為民眾、情侶打卡聖地。記者莊祖銘／攝影
千坪菸田，魏三峰不用農藥種植。記者莊祖銘／攝影
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嘉義 農民

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