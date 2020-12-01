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美如世外桃源的水岸秘境 水保局將開發水林鄉大埤塘

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
水塘林木夾道，倒影成畫，漫步其間，悠然忘我。記者蔡維斌／攝影
水塘林木夾道，倒影成畫，漫步其間，悠然忘我。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉「尖山腳」是座古樸的水岸小村，廣達3公頃的埤塘，紅磚古厝傍水而居，林木參天，四季不同的豐富生態，與村民岸邊搭建的「集詩亭」，相互襯映，如詩如畫，連鴛鴦都到訪，地主無私分享，居民請求營造成生態湖，獲水保局力挺，預定明年3月打造成天然的田園祕境。

不靠山的尖山腳，坐落在人煙罕至的水林鄉小偏村，居民數百年來仰賴村內廣大埤塘養魚維生，古厝傍水築居，波光粼粼，林樹倒影成畫，小船靠岸，鴨鵝游水，岸邊的集詩亭，古木題滿詩句詞賦，90多歲阿嬤和老狗優閒坐於亭外，訪客從蜿蜒小徑進村，宛若走進世外桃源，流連忘返。

小村被湖塘環繞，卻從不淹水，遇上荒旱季節灌溉水源還綿綿不斷，湖塘內紅冠水雞和鴨鵝相伴悠游，候鳥鴛鴦嬌客也成群湊熱鬧，孕育出豐富生態，居民請求協助強化營造。立委蘇治芬今天邀請水保局官員踏勘，連官員對祕境之美也讚許連連。

水保局長李鎮洋、水保局南投分局長陳榮俊，水林鄉長許山埜、縣議員蔡岳儒及村民席地座談，許鄉長說，這裡不僅風景美，人也和諧，3公頃埤塘，是水林最大水塘，雖為私有地，但地主陳弘益等人無私共享，這次齊心爭取美化埤岸，維護生態，就只為實現夢想家園。

蔡岳儒也說，埤塘面積廣闊，防洪功能佳，兼具灌溉，村子又是難得的三合院聚落，古厝林立，善加保留開發，必將成雲林最天然的田園祕境。

蘇治芬認為尖山腳保有古農村風貌，建議保持現貌低度開發，以自然工法施作，打造怡然的鄉村景色，才能成為療癒人心的祕境及打卡熱點。水保局允诺以950萬元，明年3月設計發包，會再和村民商討，謹慎保留現有的生態元素，協助社區改善環境，讓埤塘除了美麗，擁有更多滯洪蓄水又兼顧休閒的功能。

水林鄉尖山腳3公頃的埤塘，是鮮為人知的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水林鄉尖山腳3公頃的埤塘，是鮮為人知的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水岸邊大樹下村民打造的集詩亭，充滿詩意，是村民休閒中心。記者蔡維斌／攝影
水岸邊大樹下村民打造的集詩亭，充滿詩意，是村民休閒中心。記者蔡維斌／攝影
村民期待把尖山腳埤塘，營造得盡善盡美。記者蔡維斌／攝影
村民期待把尖山腳埤塘，營造得盡善盡美。記者蔡維斌／攝影
尖山腳埤塘尚有二點六公頃等待開發。記者蔡維斌／攝影
尖山腳埤塘尚有二點六公頃等待開發。記者蔡維斌／攝影
水林鄉尖山腳3公頃的埤塘，是鮮為人知的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水林鄉尖山腳3公頃的埤塘，是鮮為人知的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
村民踴躍提供意見，期待把尖山腳埤塘，營造得盡善盡美。記者蔡維斌／攝影
村民踴躍提供意見，期待把尖山腳埤塘，營造得盡善盡美。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬邀水保局長李洋（左三）、水保局南投分局長陳榮俊（左四）實勘尖山腳社區埤塘，並允諾明年3月開發。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬邀水保局長李洋（左三）、水保局南投分局長陳榮俊（左四）實勘尖山腳社區埤塘，並允諾明年3月開發。記者蔡維斌／攝影

水保局 蘇治芬

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