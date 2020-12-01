加入eTag 台南停車繳費更便利

為了讓民眾好停車、方便繳，台南市政府交通局推廣多元管道便利民眾繳納停車費服務，今天起與遠通電收公司合作，透過eTag將可支付台南市路邊停車費。

台南市長黃偉哲表示，推動智慧停車是台南市重要政策，要讓民眾「好停車、方便繳」，歡迎遠通電收公司一起加入台南智慧停車的行列，共同為民眾打造更方便的生活環境。

交通局長王銘德指出，目前路邊停車費繳費管道包含超商定點代收、金融電信代扣繳、e-bill全國繳費網、行動支付、台南好停APP等。今天起增加一個管道，已申辦eTag的車主，透過eTag聯名銀行信用卡即可支付台南市路邊停車費，使用手機透過遠通公司開發的APP，就能完成相關服務申辦，享受eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費優惠服務。

停車管理處長黃俊傑提醒，有意申辦eTag代扣台南市路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先取消才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會開立停車繳費通知單，但駕駛只需配合信用卡帳單繳費，不用再擔心繳費單遺失，也不用再到超商繳費；有報帳需求可透過ETC APP查詢停車費用明細。