快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石漁人碼頭解約縣府大陣仗接管 廠商：違反程序正義

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(左)上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(左)上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府興建的沿海知名景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局106年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局以緻圓違約，通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。

接管過程平和，但雙方都派人拿錄影、手機全程錄影蒐證，緻圓發律師函不接受縣府片面解約，主張繼續履約；管理部經理張文慶說，對縣府強制接管感到無奈，公司會採取司法途徑，維護權益，他批縣府違反「程序正義」，要求本月底將辦公設備全部撤離。

文觀局委託律師沈昌憲說，尊重緻圓憲法權利；李茂鍾同意先接管，辦公設備本月底撤離，隨後張文慶打開辦公室保全設同的門，引導李茂鍾等人進入辦公室，李茂鍾等人清點接管漁人碼頭設施，共張貼6張縣府解約公告。

解約影響5名員工生計及10多家承租經營餐飲、伴手禮業者權益，員工飯碗不保，承租業者擔心無法繼續做生意，文觀局日前召集餐飲業者座談，保障業者續租權益。

文觀局指出，ROT廠商多項違反契約，限期改善未改善，構成違約情節重大，違約事項包括：遊客中心未依配置人力及對外開放；環境清潔及設施管理維護等7件缺失，限期改善未改善，造成遊客受傷；遲未提交擴整建工程經會計師簽證財務報表；未提交108年度經會計師查核簽證財務報表；未依約配置營運人力；未依投資執行計畫內容執行本案；未依約進行戲水區（水舞區及鯨魚池）清潔維護及開放等。

嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(左)上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(左)上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(右)上午率隊帶律師員警接管，緻圓管理部經理張文慶(左)表達無奈，批縣府違反「程序正義。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，文化觀光局以緻圓違約通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾(右)上午率隊帶律師員警接管，緻圓管理部經理張文慶(左)表達無奈，批縣府違反「程序正義。記者魯永明／攝影

漁人碼頭 律師 簽證

延伸閱讀

縣府接收經營權 東石漁人碼頭攤商權益不變

嘉義區漁會總幹事候聘登記 東石鄉長林佳瑩完成登記

業者擺爛致東石漁人碼頭髒亂 嘉縣府承諾攤商權益不受損

新北推萬里蟹系列活動 到漁人碼頭就吃的到萬里蟹

相關新聞

影／隨白馬漫步千坪花海 嘉義山區秘境曝光

嘉義縣中埔鄉隆興村有一處私房景點「菸田花海」，由在地農民魏三峰打造，除了菸草還有萬壽菊、百日草、大波斯菊等超過千坪花海，...

桌曆贈品竟出現「中國」年曆 國民黨議員急消毒

國民黨台南市議員林美燕向廠商訂製3千本2021年桌曆，將發送給選民及親朋好友，結果上周五晚上她打開第一頁竟出現「中國年號...

美如世外桃源的水岸秘境 水保局將開發水林鄉大埤塘

雲林縣水林鄉「尖山腳」是座古樸的水岸小村，廣達3公頃的埤塘，紅磚古厝傍水而居，林木參天，四季不同的豐富生態，與村民岸邊搭...

東石漁人碼頭解約縣府大陣仗接管 廠商：違反程序正義

嘉義縣政府興建的沿海知名景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局106年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀...

旱象嚴峻停灌 取締非法鑿井防地層下陷加遽

今年颱風未登陸南部，降雨少，嘉義縣市旱象嚴峻，硬質玉米及牧草旱災救助，曾文及烏山頭水庫水位直直落，中央旱災應變中心超前部...

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

嘉義青農侯喬偉打破低溫才能種出好草莓的迷思，在太保種出甜度達15的草莓；他透漏草莓好吃的秘訣除了要乾燥，更要防止炭疽病，...

影／台南柳營代天院今凌晨燒王船 現場火海照亮夜空

台南市柳營區代天院3年1科王船祭，今凌晨進行「送王」燒王船儀式，現場湧入大批熱情信眾熬夜參與，凌晨近3點，王船冒出火光，...

畜牧場距民宅多遠 南市將請中央規範

台南市議會昨針對「新設置畜牧場管理自治條例草案」開公聽會，市議員李宗翰提出新設畜牧場應距離民宅1千公尺版本，學者及業者多...

布袋賞鳥環境 林佳龍允增建改善

嘉義縣布袋鎮新岑公園是黑面琵鷺過冬棲地，目前正進行賞鳥環境改善工程，交通部長林佳龍昨會勘，地方建議在不影響生態前提下，打...

水林、元長C肝篩檢 5500人受惠

衛生福利部統計，雲林縣民國106年肝癌發生率全國第2，108年肝癌死亡率全國第1，國際扶輪社與雲林縣衛生局合作，提供水林...

預防職災 雲嘉南縣市加強勞檢

中南部發生工安意外頻率偏高，有高達7成以上重大罹災者未接受職業安全衛生教育訓練，本報專題點出問題，雲林、嘉義縣市和台南等...

影／台南施政滿意度全國第4 黃偉哲：願讓台灣變更好

經濟日報與台灣人壽今天舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，台南市在地方政府施政滿意度調查中，以74.6%獲全國...

熱門新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

大洗花椰菜錯了 彰化縣魚寮社區青農破解迷思

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

彰化縣埤頭街區南歐風情 趕工搶明年春節旅遊商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。