東石漁人碼頭解約縣府大陣仗接管 廠商：違反程序正義

嘉義縣政府興建的沿海知名景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局106年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局以緻圓違約，通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。

接管過程平和，但雙方都派人拿錄影、手機全程錄影蒐證，緻圓發律師函不接受縣府片面解約，主張繼續履約；管理部經理張文慶說，對縣府強制接管感到無奈，公司會採取司法途徑，維護權益，他批縣府違反「程序正義」，要求本月底將辦公設備全部撤離。

文觀局委託律師沈昌憲說，尊重緻圓憲法權利；李茂鍾同意先接管，辦公設備本月底撤離，隨後張文慶打開辦公室保全設同的門，引導李茂鍾等人進入辦公室，李茂鍾等人清點接管漁人碼頭設施，共張貼6張縣府解約公告。

解約影響5名員工生計及10多家承租經營餐飲、伴手禮業者權益，員工飯碗不保，承租業者擔心無法繼續做生意，文觀局日前召集餐飲業者座談，保障業者續租權益。