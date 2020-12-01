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東石漁人碼頭解約縣府大陣仗接管 廠商：違反程序正義
嘉義縣政府興建的沿海知名景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局106年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，經營近3年多，文觀局以緻圓違約，通知今天解約生效，緻圓不接受，文觀局副局長李茂鍾上午率隊帶律師員警接管，張貼公告，派駐管理清潔人員進駐。
接管過程平和，但雙方都派人拿錄影、手機全程錄影蒐證，緻圓發律師函不接受縣府片面解約，主張繼續履約；管理部經理張文慶說，對縣府強制接管感到無奈，公司會採取司法途徑，維護權益，他批縣府違反「程序正義」，要求本月底將辦公設備全部撤離。
文觀局委託律師沈昌憲說，尊重緻圓憲法權利；李茂鍾同意先接管，辦公設備本月底撤離，隨後張文慶打開辦公室保全設同的門，引導李茂鍾等人進入辦公室，李茂鍾等人清點接管漁人碼頭設施，共張貼6張縣府解約公告。
解約影響5名員工生計及10多家承租經營餐飲、伴手禮業者權益，員工飯碗不保，承租業者擔心無法繼續做生意，文觀局日前召集餐飲業者座談，保障業者續租權益。
文觀局指出，ROT廠商多項違反契約，限期改善未改善，構成違約情節重大，違約事項包括：遊客中心未依配置人力及對外開放；環境清潔及設施管理維護等7件缺失，限期改善未改善，造成遊客受傷；遲未提交擴整建工程經會計師簽證財務報表；未提交108年度經會計師查核簽證財務報表；未依約配置營運人力；未依投資執行計畫內容執行本案；未依約進行戲水區（水舞區及鯨魚池）清潔維護及開放等。
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