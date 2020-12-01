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旱象嚴峻停灌 取締非法鑿井防地層下陷加遽
今年颱風未登陸南部，降雨少，嘉義縣市旱象嚴峻，硬質玉米及牧草旱災救助，曾文及烏山頭水庫水位直直落，中央旱災應變中心超前部署，將嘉義縣市民生用水夜間減壓供水，明年一期作停灌，有鑑於過去水情不佳，農漁民鑿井加速地層下陷，縣府水利處加強取締非法鑿井，至今取締6件，裁罰1件罰款5萬元。
水利處說，依地下水管制辦法規定，位於地下水管制區（包含1、2級）內的鑿井引水，應符合規定，嘉義縣18鄉鎮市中目前位在地下水管制區（包含1、2級）內計12個，其中有9個為全區管制區：東石、布袋、義竹、朴子、鹿草、太保、六腳、新港、溪口及3個部分管制區：大林、民雄、水上，大致可以省道台一線為界，以東為非管制區，以西則為地下水管制區。
對於新增違法水井的裁罰標準，是依其是否已立起鑿井機具做判斷，若已立起鑿井機具，查獲依水利法裁罰，去年取締16件、裁罰10件，每件罰款5萬元，今年至今取締6件、裁罰1件，以稻作產區及沿海鄉鎮居多。
水利署歷年調查資料顯示，從民國95年以後，嘉縣顯著下陷面積年下陷速率3公分以上，快速下降至30平方公里以下，下陷獲得改善；另從最大累積下陷值來看，嘉縣也從80年代93.4公分減少至90年代63.8公分，再到最近10年30公分，下陷速率趨緩和。
縣轄有合法水權地下水井逾3千個，以過去記錄，一旦水情不佳，如99年、104年、107年，因地下水抽取量大增，加上非法鑿井增加，地層下陷面積就會急遽擴大，為此，將加強取締管制，呼籲民眾及農漁民勿非法鑿井，以免觸法受罰。
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