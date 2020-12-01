嘉義博茶會落幕 10天近35萬人破紀錄

高山茶都2020嘉義博茶會昨天傍晚圓滿落幕，嘉義縣文化觀光局統計，10天展期突破34.6萬人次，破歷屆博茶人數最多紀錄。

博茶地點再度租用百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部，地主總幹事李碧雲，巧思運用特產農作物絲瓜，以絲瓜產銷班生產近千條絲瓜絡，染色成藍、黃、綠等色系，內裝燈炮，吊掛裝飾成絲瓜燈廊，夜間綻放絢麗燈光，成為人氣最旺，吸睛亮點，網友必遊的打卡熱點。

博茶期間，中埔農會在近百公尺絲瓜燈廊，安排樂團表演，讓遊客喝得獎的高山烏龍茶、阿里山咖啡，並將在地農畜特產黑木耳、牛奶製品等展售，獲遊客讚賞。

文觀局說，今年突破以往策展模式，以「Tea&Art」為主軸，特別與國際設計大師陳俊良合作，打造「茶與藝術」主題館重新展現茶的多元樣貌，結合互動、體驗、創意、生活與科技，讓遊客叫好。

今年租農地增加停車位，交通動線規畫及周邊交通紓導接駁，改善過去停車位不足及交通混亂的現象，加上每天不同主題展演， 創造話題，吸引人潮，受遊客肯定