影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

嘉義青農侯喬偉打破低溫才能種出好草莓的迷思，在太保種出甜度達15的草莓；他透漏草莓好吃的秘訣除了要乾燥，更要防止炭疽病，他在溫室內用架高草莓植株，不使用農藥，產出來的草莓顆粒飽滿，滋味香甜，廣受好評。

嘉義青農侯喬偉說，苗栗大湖以盛產草莓著稱，大家想到草莓就會想到大湖，他想要挑戰大湖「草莓之都」的稱號，證明低緯度的嘉義也是可以種出優質的草莓。

侯喬偉說，要種出好吃的草莓除了需要低溫的環境，更重要的是「草莓怕雨水」，乾燥的環境加上充足的日照，才是草莓好吃的關鍵，因此每年4月，清明節前後，是梅雨季開始，也是草莓產季的終點。

另外，種草莓最怕炭疽病，炭疽病利用雨水傳播，無法醫治，且炭疽病毒會滲入泥土中，土地多年無法復元，因此侯喬偉採用溫室種植的方式，阻擋雨水，另採用高架式技術，阻絕病蟲害。

侯喬偉堅決不使用農藥，他的草莓園面積有2分，他每天進溫室，對待草莓像對待自己孩子一般，悉心照料，種出來的草莓甜度高達15，甜度逼近糖葫蘆。

侯喬偉昨天晚上也透過視訊的方式與日本北海道名寄市青年農民用視訊的方式，分享種植草莓的經驗和方式，日本青農看到台灣種出來的草莓又大又甜，嘖嘖稱奇，表示之後有機會要來台灣品嘗。