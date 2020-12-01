影／台南柳營代天院今凌晨燒王船 現場火海照亮夜空

台南市柳營區代天院3年1科王船祭，今凌晨進行「送王」燒王船儀式，現場湧入大批熱情信眾熬夜參與，凌晨近3點，王船冒出火光，不到半小時延燒成大片火海照亮夜空，王船祭醮典今清晨圓滿落幕。

柳營代天院奉祀代天巡狩遊王公，3年1科王船醮遠近馳名，今年雖遇上疫情，但農曆7月舉辦「鑼壇」請示是否舉辦庚子科三朝王醮，遊王公同意建醮照辦。

這次柳營代天院庚子科王船，仿造66年前王船造型，回歸復古造型，依據華光照相館在66年前拍攝的代天院王船老照片中的王船造型來打造，船頭還安裝2門火砲，由國寶級造船師林良太建造。

代天院主委盧朝仁表示，這艘「遊王號」王船，長度15公尺、寬6公尺，中桅15公尺，船身最高處達5公尺，造價超過百萬，是歷科以來建造最大艘王船，上月23日推出安置在廟前王船地，入夜搭配燈泡裝飾相當吸睛。

代天院這次王船祭典，上月27日子時起鼓入醮，昨是普度，壓軸燒王船今凌晨2點登場，由乩童等人員來回繞行王船完成相關科儀，現場敲鑼打鼓催促聲響，帶動王船祭氣氛。