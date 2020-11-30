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影／林佳龍訪嘉推跳島觀光 布袋做火車頭帶動濱海觀光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍下午至嘉義縣布袋港審視聯外道路工程進度。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍下午至嘉義縣布袋港審視聯外道路工程進度。記者莊祖銘／攝影

交通部長林佳龍下午到嘉義縣布袋鄉，視察布袋港第二聯外橋梁及台61休息區工程進度，也造訪熱門景點「布袋碧沙街五四三壁畫」和「布袋五四三展示館」，稱讚地方創生成功，2023年推動跳島旅遊年，希望以布袋港為核心，帶動濱海觀光。

林說，布袋在雲嘉南風管處和嘉義縣政府的努力下，發揮創意，「把腐朽變神奇」，把過去沒落的街道，透過彩繪融入地方特色，是地方創生很好的典範。

布袋漁港過去相當繁榮，有「小上海」之稱，林佳龍希望串聯點線面，讓布袋在觀光上涉及的 「食、宿、遊、購、行」整合，帶來地方經濟和就業機會，「觀光要好，交通一定要好」，布袋港硬體設施更新，將重新定位，不再只是漁港、商港，而是觀光、遊憩港。

林佳龍也宣布未來將結合布袋跟澎湖，2023年推動「跳島旅遊年」和「十年藍色公路的發展計畫」，在交通部跟地方政府合作將透過布袋港的發展，以布袋為火車頭，帶動濱海和雲嘉南地區發展。

嘉義縣長翁章梁說，布袋做為明年的旅遊經典小鎮，要將布袋好的元素「畫龍點睛」，讓遊客感受「布袋好好玩」，在交通部的支持和協助下，布袋會越來越好。

交通部長林佳龍參觀嘉義縣熱門景點「布袋五四三展示館」。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍參觀嘉義縣熱門景點「布袋五四三展示館」。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍至布袋熱門景點「碧砂彩繪接」參觀。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍至布袋熱門景點「碧砂彩繪接」參觀。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍參觀嘉義縣熱門景點「布袋五四三展示館」。記者莊祖銘／攝影
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嘉義 林佳龍

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