釐清爐碴使用情形 環檢警聯手開挖學甲工業地
學甲工業區爐碴案地方關切，台南地檢署今邀集環保署、台南市政府及地主，開挖學甲區8處，環保局表示，將就地檢署開挖資料，與經濟部工業局確認爐碴使用狀況，是否符合使用規定，積極採取必要處置。
台南地檢署今年9月17日到學甲工業區會勘，包括國有財產署土地在內等5筆土地，當時目視表面有爐碴，9月30日於國財署土地開挖5個點，確認爐碴使用狀況及數量。今是地檢署在學甲工業區第二次開挖，共有興業段61、240地號等8處。
環保局說，地檢署開挖，有助於釐清學甲工業區土地使用爐碴情形，環保局將與經濟部確認爐碴使用，是否符合再利用規範，以接續辦理裁處，以及要求相關行為人移除。
環保局強調，相當重視學甲爐碴案，9月18日主動檢具案卷資料，函報台南市地檢署全力配合偵辦，全力外界疑慮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言