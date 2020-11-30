釐清爐碴使用情形 環檢警聯手開挖學甲工業地

學甲工業區爐碴案地方關切，台南地檢署今邀集環保署、台南市政府及地主，開挖學甲區8處，環保局表示，將就地檢署開挖資料，與經濟部工業局確認爐碴使用狀況，是否符合使用規定，積極採取必要處置。

台南地檢署今年9月17日到學甲工業區會勘，包括國有財產署土地在內等5筆土地，當時目視表面有爐碴，9月30日於國財署土地開挖5個點，確認爐碴使用狀況及數量。今是地檢署在學甲工業區第二次開挖，共有興業段61、240地號等8處。

環保局說，地檢署開挖，有助於釐清學甲工業區土地使用爐碴情形，環保局將與經濟部確認爐碴使用，是否符合再利用規範，以接續辦理裁處，以及要求相關行為人移除。