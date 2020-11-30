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林內清潔隊前晚大火垃圾車幾被燒光 今天仍正常收垃圾
雲林縣林內鄉清潔隊火警燒毀6輛垃圾車和回收車，涉嫌燒枯樹枝葉釀災的鄭姓、周姓兩清潔隊員今天被檢察官諭令6萬交保，為避免影響全鄉垃圾清運，環保署協助調度嘉義縣環保局支援1輛回收車，林內鄉公所緊急修復半毀的1輛垃圾車加入清運，在公所通力合作下，今天全鄉仍正常收垃圾。
林內鄉長張維崢表示，被燒毀的7車包括4輛回收車、2輛垃圾車及1輛挖土機，感謝環保署協助調度嘉義縣回收車支援，今天上午嘉義縣回收車抵達清潔隊，加入清運行列，同時也全面趕工搶修1輛半毀的垃圾車，今天下午也上路清運垃圾，使全鄉正常清運。
兩名疑涉縱火的清潔員，經漏夜偵訊，坦承因在離車棚不遠處焚燒枯枝碎木，不慎讓火苗引入車棚釀災，兩人今天均被檢察官諭令6萬元交保候傳。
鄉長張維崢表示，鄭、周2名清潔隊員未依規定的程序，處理枯枝碎木和廢棄物，公所已將先調離原職務，司法判決確定後，公所召開「考績紀律委員會」討論相關懲罰，並求償損失。
張維崢說，目前另1輛被燒捐的垃圾車積極搶修中，垃圾場運作也很快恢復，感謝同仁犧牲假期通力合作，也感謝環保署、環保局等上級單位協助，讓垃圾集運作業不致中斷。
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